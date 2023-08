Ponad 40 turystów z Polski w szpitalu. Połowa to dzieci! Wszyscy mają podobne objawy

"Zero dzieci" w samolotach?! Podróżni mają dość krzyków, Internauci grzmią: "To dyskryminacja"

O sprawie informuje albański serwis Politico.al, ponieważ niepokojące wydarzenia mają miejsce właśnie w Albanii. To popularny cel polskich turystów. Tym razem jednak wakacje w tym kraju nie potoczyły się po myśli naszych rodaków. 41 osób trafiło do szpitala z objawami zatrucia. Połowa z nich to dzieci. Wcześniej, 25 sierpnia do lecznicy trafili również miejscowi.

- Dzieci podróżowały cały dzień, przyjechały ze Szkodry. Po wycieczce popłynęły statkiem do Karaburun. Zgłaszały zaburzenia jelitowo-żołądkowe. Sytuacja jest pod kontrolą. Zwracamy szczególną sytuację na ten przypadek, ze względu na dzieci - powiedziała dyrektorka szpitala we Wlorze, Bruna Mersini, cytowana przez Politico.al.

Albania: 41 turystów z Polski w szpitalu z objawami zatrucia

Co ważne - w żadnym przypadku nie ma zagrożenia życia. Siedmioro dzieci zostało w szpitalu dłużej, pozostali zostali szybko zwolnieni. Trwa dochodzenie epidemiologiczne. Nie wiadomo, czy przyczyną był upał, czy też może jedzenie na łodzi lub w restauracji. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Jeżeli pojawią się nowe ustalenia, to wówczas poinformujemy o tym w naszym serwisie.