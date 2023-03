Popularne krople do oczu ZABIJAJĄ? "Jedna osoba nie żyje, czterem wycięli gałki oczne"

Po ścianach ich domu spływała lepka maź. To, co odkryli pod podłogą, jest niewiarygodne

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zidentyfikowało 68 pacjentów rozsianych po 16 stanach, u których stwierdzono zakażenie rzadkim szczepem opornej na leki bakterii Pseudomonas aeruginosa. Nigdy wcześniej ten szczep nie pojawił się w USA. Bakteria zebrała już swoje śmiertelne żniwo - w wyniku zakażenia nie żyje jedna osoba, kilkanaście ma poważne problemy ze zdrowiem: osiem straciło wzrok, a czterem trzeba było usunąć gałki oczne.

USA. Sztuczne łzy zabijają? Zostały wycofane z rynku

Bakterią zarazili się przez krople do oczu, których używali. Chodzi o popularne tzw. sztuczne łzy, które mają na celu utrzymać optymalne nawilżenie gałki ocznej. "Według CDC większość pacjentów, u których zdiagnozowano infekcję, zgłosiła stosowanie kropli do oczu i sztucznych łez. CDC poinformowało, że początkowo zidentyfikowano dziesięć różnych marek preparatu jako prawdopodobnie powiązanych z zakażeniami. Krople do oczu, które są produkowane w Indiach i importowane do USA pod dwiema markami, zostały następnie wycofane z półek w styczniu i lutym" - podaje w piątek, 17 marca, BBC.

Dramat w USA. "Zgony, operacje, utrata wzroku"

Chodzi o krople EzriCare i Delsam Pharma. W następnym miesiącu firma będąca właścicielem marek – Global Pharma – dobrowolnie wycofała produkt na podstawie formalnej rekomendacji Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Jedna z mieszkanek Florydy w ubiegłym tygodniu pozwała ich producenta - jest jedną z osób, którym trzeba było chirurgicznie usunąć gałkę oczną. "Prawdopodobnie jest o wiele więcej osób, które doznały infekcji i jeszcze nie są tego świadome" – powiedziała dla NBC News prawniczka kobiety, Natasha Cortes.

Te krople niszczą wzrok? Lista objawów

Producent kropli, o których mowa, twierdzi, że na razie preparat nie został oficjalnie powiązany z zakażeniami. Jego przedstawiciel przekonuje też, że firma ściśle współpracuje z odpowiednimi organami. "W największym możliwym stopniu kontaktowaliśmy się z klientami, aby odradzać im dalsze używanie produktu. Współpracujemy też z CDC i wyraziliśmy gotowość do pomocy w przypadku wszelkich próśb, które do nas mają". CDC jednocześnie prosi, by wszyscy, którzy używali wycofanych już produktów, a którzy zauważą u siebie niepokojące objawy, skontaktowali się z lekarzem. Wśród objawów znajdują się: żółta lub zielona wydzielina z oka, dyskomfort lub ból, zaczerwienienie, niewyraźne widzenie i zwiększona wrażliwość na światło.

Death, blindness and eyeballs removed after US eye drops recall https://t.co/sAXkrVnL6i— BBC News (World) (@BBCWorld) March 17, 2023

