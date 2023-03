Znany aktor ujawnił sekret Meghan Markle! Niewiarygodne, co knuła latami!

O dramatycznym zdarzeniu donosi "The Times of India". 27-letni mężczyzna pochodzący z Kattu Kollai znajdował się w okolicy w pobliżu Pochampalli w indyjskim stanie Tamil Nadu. W pewnym momencie poszedł się załatwić na skraj lasu, gdy nagle zauważył dwa słonie wychodzące z rezerwatu Palacode.

Dramat 27-latka. Chciał zrobić zdjęcie, zginął

"Według służb leśnych Ramkumar [tak miał na imię - przyp. red.] próbował sfotografować się na tle zwierząt, gdy jeden ze słoni nagle zaatakował go i stratował" - podaje portal. Zwierzę zadeptało 27-latka na śmierć. Mężczyzny mimo starań nie udało się uratować.

Tragedia w Indiach. Służby ostrzegają: żadnych zdjęć

Miejscowi od razu zaalarmowali służby leśne, które przegoniły słonie w głąb lasu. Zwłoki ofiary przekazano do wykonania sekcji. Służby ostrzegają, by w żadnym razie nie zbliżać się do dzikich zwierząt, a tym bardziej nie robić sobie z nimi zdjęć.

Man, 27, trampled to death while taking selfie with elephant https://t.co/6648aWFxjg— The Times Of India (@timesofindia) March 15, 2023

