Posłowie pobili się w parlamencie! Wideo trafiło do sieci

Wielka bijatyka w tureckim parlamencie. Posłowie okładali się pięściami, wszystko się nagrało
W tureckim parlamencie doszło do scen, które bardziej przypominały ustawkę pseudokibiców niż obrady! W środę podczas posiedzenia deputowani opozycyjni usiłowali zablokować ceremonię zaprzysiężenia nowego ministra sprawiedliwości Akina Gurleka. W parlamencie rozpoczęły się przepychanki, a następnie doszło do regularnej bitwy. Ostatecznie nowy minister złożył przysięgę w otoczeniu parlamentarzystów rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).O co poszło? Akin Gurlek jest postacią wyjątkowo kontrowersyjną w tureckiej polityce. Jeszcze jako prokurator generalny Stambułu nadzorował głośne zatrzymania oraz procesy polityków opozycji. Szczególne emocje wzbudziła jego rola w sprawie Ekrema Imamoglu – demokratycznie wybranego burmistrza Stambułu, który został zatrzymany i tymczasowo aresztowany.
Według opozycji Akin Gurlek ją represjonuje, władze są zdania, że wszystko dzieje się zgodnie z prawem
Procesy prowadzone pod nadzorem Gurleka były przez opozycję od dawna krytykowane jako motywowane politycznie. Wiceprzewodnicząca partii Gul Ciftci napisała na platformie X, że powołanie Gurleka na stanowisko ministra sprawiedliwości jest „wyraźną nagrodą” za działania wymierzone w opozycję. Rząd zapewnia natomiast, że Gurlek działał zgodnie z prawem, a turecki wymiar sprawiedliwości jest niezależny. Władze nie zgadzają się z tym, by procesy polityków opozycji miały charakter represji. Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości nie była jedyną decyzją Erdogana. Prezydent dokonał także roszady w resorcie spraw wewnętrznych. Dotychczasowego ministra Alego Yerlikayę zastąpił były gubernator prowincji Erzurum Mustafa Ciftci.