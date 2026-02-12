Posłowie pobili się w parlamencie! Wideo trafiło do sieci

Wielka bijatyka w tureckim parlamencie. Posłowie okładali się pięściami, wszystko się nagrało

W tureckim parlamencie doszło do scen, które bardziej przypominały ustawkę pseudokibiców niż obrady! W środę podczas posiedzenia deputowani opozycyjni usiłowali zablokować ceremonię zaprzysiężenia nowego ministra sprawiedliwości Akina Gurleka. W parlamencie rozpoczęły się przepychanki, a następnie doszło do regularnej bitwy. Ostatecznie nowy minister złożył przysięgę w otoczeniu parlamentarzystów rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).O co poszło? Akin Gurlek jest postacią wyjątkowo kontrowersyjną w tureckiej polityce. Jeszcze jako prokurator generalny Stambułu nadzorował głośne zatrzymania oraz procesy polityków opozycji. Szczególne emocje wzbudziła jego rola w sprawie Ekrema Imamoglu – demokratycznie wybranego burmistrza Stambułu, który został zatrzymany i tymczasowo aresztowany.

ZOBACZ TEŻ: Bijatyka w parlamencie! Kolejni posłowie dołączali, wszystko się nagrało

Według opozycji Akin Gurlek ją represjonuje, władze są zdania, że wszystko dzieje się zgodnie z prawem

Procesy prowadzone pod nadzorem Gurleka były przez opozycję od dawna krytykowane jako motywowane politycznie. Wiceprzewodnicząca partii Gul Ciftci napisała na platformie X, że powołanie Gurleka na stanowisko ministra sprawiedliwości jest „wyraźną nagrodą” za działania wymierzone w opozycję. Rząd zapewnia natomiast, że Gurlek działał zgodnie z prawem, a turecki wymiar sprawiedliwości jest niezależny. Władze nie zgadzają się z tym, by procesy polityków opozycji miały charakter represji. Zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości nie była jedyną decyzją Erdogana. Prezydent dokonał także roszady w resorcie spraw wewnętrznych. Dotychczasowego ministra Alego Yerlikayę zastąpił były gubernator prowincji Erzurum Mustafa Ciftci.

Sonda Czy głosowałeś w II turze wyborów prezydenckich? Tak Nie

Brawl Breaks Out in Turkey’s Parliament Erdogan’s Cabinet Reshuffle Faces Backlash: Opposition Tries to Block Akin Gurlek’s Oath as Justice Minister#Turkey #TurkeyParliament pic.twitter.com/VoiHu36TCm— Ritam English (@english_ritam) February 12, 2026

Słynne teksty polityków! Tego nie da się zapomnieć. Znasz wszystkie? Pytanie 1 z 10 "Planeta nam się po prostu spali" Donald Tusk Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia Następne pytanie