Poszukiwania łodzi podwodnej. Czekają na ratunek w koszmarnych warunkach!

Trwa akcja ratunkowa i poszukiwawcza. W rejonie wraku Titanica zaginęła łódź podwodna z poszukiwaczami przygód

Czy uda się uratować pięć osób, które czekają na ocalenie w zaginionej łodzi podwodnej? Jednostka Titan wyruszyła z St. John w Kanadzie w stronę sławnego wraku Titanica w niedzielę, 18 czerwca. W turystycznej i badawczej wyprawie bierze udział pięć osób marzących o odwiedzeniu legendarnego okrętu zatopionego w 1912 roku, spoczywającego na dnie oceanu około 600 km od brzegów Kanady. Niestety, łódź Titan nie wynurzyła się z oceanu o zaplanowanej porze. Nie wiadomo, gdzie znajduje się jednostka. Tlenu starczy tam jeszcze tylko na maksymalnie dobę. Jak poinformowała kilka godzin temu amerykańska straż przybrzezna, w rejonie sławnego okrętu słychać jakieś podwodne odgłosy. Stukanie rozlega się co trzydzieści minut, tak jakby ocaleni dawali znaki! Odgłosy wykrył kanadyjski samolot. Czy zaginieni przeżyją?

"Cała załoga siedzi w kuckach na podłodze"

Tymczasem ekspert w rozmowie z Onetem wyjaśnia, w jak trudnych warunkach czekają na ocalenie. "Jego część załogowa to jest taki mały walec o długości ok. czterech metrów i wysokości 1,5 m. Wygląda jak mała kapsułka witaminy C, która jest wykonana głównie z włókna węglowego, podobnie jak otaczająca ją osłona. W przedziale dla załogi nie ma żadnych krzeseł, foteli. Cała załoga siedzi w kuckach na podłodze" - mówi w rozmowie z Onetem Maksymilian Dura, komandor porucznik rezerwy Marynarki Wojennej i ekspert portalu Defence24.pl. Wśród osób na pokładzie jest m.in. sławny brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding. Są tam też naukowiec Paul-Henri Nargeolet, ekspert badań podwodnych oraz pakistańscy bogacze Shahzada i Sulaiman Dawood, ojciec i syn, a także Stockton Rush, szef firmy OceanGate, która zorganizowała ekspedycję. OceanGate Expeditions urządza takie luksusowe wyprawy od dwóch lat. Koszt biletu dla jednej osoby to około miliona złotych.

The U.S. Coast Guard is investigating “underwater noises” detected by a Canadian surveillance plane in the search for the missing Titan submersible, it said. More vessels are expected to join the search in the North Atlantic.Follow our updates.https://t.co/IHjqN1le4Y— The New York Times (@nytimes) June 21, 2023

