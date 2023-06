Miliarder uwięziony w łodzi podwodnej! NOWE informacje, jest nadzieja na ratunek

Putin użyje broni jądrowej na Ukrainie? Złowieszcze słowa Bidena: Martwię się, to realne!

Ta historia przypomina akcję ratunkową związaną z wydobywaniem z kopalni chilijskich górników w 2010 roku. Wyścig z czasem, medialne zainteresowanie na całym świecie i walka o życie. Czy finał będzie równie szczęśliwy? Pojawiło się światełko w tunelu! Jak poinformowała kilka godzin temu amerykańska straż przybrzeżna, w rejonie sławnego okrętu słychać jakieś podwodne odgłosy. Stukanie rozlega się co trzydzieści minut, tak jakby ocaleni dawali znaki! Odgłosy wykrył kanadyjski samolot. W poszukiwaniach biorą udział Amerykanie i Kanadyjczycy. Niestety, nadal nie znaleziono zaginionej łodzi podwodnej z pięcioma osobami na pokładzie, tymczasem tlenu starczy w łodzi podwodnej jeszcze tylko przez kilkadziesiąt godzin, do czwartku, czyli do jutra. Przypomnijmy, że cała ta przerażająca historia miała swój początek w ostatnią niedzielę, 18 czerwca. Mała łódź podwodna Titan wyruszyła z St. John w Kanadzie w stronę sławnego wraku Titanica. W turystycznej i badawczej wyprawie bierze udział pięć osób marzących o odwiedzeniu legendarnego okrętu zatopionego w 1912 roku, spoczywającego na dnie oceanu około 600 km od brzegów Kanady.

Niestety, łódź Titan nie wynurzyła się z oceanu o zaplanowanej porze. Nie wiadomo, gdzie znajduje się jednostka. Wśród osób na pokładzie jest m.in. sławny brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding. Są tam też naukowiec Paul-Henri Nargeolet, ekspert badań podwodnych oraz pakistańscy bogacze Shahzada i Sulaiman Dawood, ojciec i syn, a także Stockton Rush, szef firmy OceanGate, która zorganizowała ekspedycję. OceanGate Expeditions urządza takie luksusowe wyprawy od dwóch lat. Koszt biletu dla jednej osoby to około miliona złotych.

