Potężna burza śnieżna w USA. Tragiczne skutki! Zginęło już ponad 20 osób

USA: Potężny atak zimy. Są ofiary śmiertelne

Meteorolodzy zwracają uwagę, że arktyczny podmuch jest szczególnie niebezpieczny ponieważ zbiegł się z sezonem nasilonych podróży świątecznych. Krajowa Służba Pogodowa (NWS) w piątek, 23 grudnia wydała ostrzeżenia I zalecenia dla ok. 200 mln ludzi, najwięcej w historii.

Według telewizji CNN w całym kraju władze przypisały warunkom atmosferycznym co najmniej 22 ofiary śmiertelne.

Zobacz zdjęcia!

Dziennik “USA Today” poinformował, że w Ohio ok. 50 pojazdów brało udział w karambolu na autostradzie, w którym zginęły co najmniej 4 osoby. Podczas niebezpiecznie niskich temperatur w Michigan, koło domu opieki znaleziono martwą 82-letnią kobietę. W trakcie rekordowej śnieżycy w Buffalo, w stanie Nowy Jork, służby ratunkowe nie mogły dotrzeć na czas do dwóch osób, które zmarły.

W sobotę rano (24 grudnia) przerwy w dostawie energii elektrycznej dotknęły ok. 1,7 mln klientów. Później ich liczba nieco spadła.

Wieczorem firmy energetyczne, np. Con Edison w Nowym Jorku, apelowały o oszczędzanie prądu i nastawianie termostatów na znacznie niższą niż zwykle temperaturę. Wzywały do rezygnowania z użycia pralek, zmywarek, suszarek itp.

Zima paraliżuje lotniska

Firma FlightAware, która m.in. monitoruje ruch lotniczy, poinformowała w sobotę, 24 grudnia o ponad 2600 odwołanych lotach i 6100 opóźnionych. W piątek było jeszcze gorzej. Ponad 5900 lotów odwołano, 11 500 było opóźnionych. Lotniska Chicago O'Hare International Airport i Denver International Airport doświadczyły największych problemów.

Przedstawiciel władz hrabstwa Erie, które obejmuje Buffalo, Mark Poloncarz powiedział CNN, że blisko 500 kierowców utknęło w swoich pojazdach w nocy z piątku na sobotę, a kilkuset może być wciąż uwięzionych. Jak podkreślił, dzieje się tak mimo zakazu wjeżdżania na drogi z powodu śnieżycy.

Sonda Czy lubisz śnieg i niskie temperatury w czasie zimy? Tak, bardzo, krajobraz wygląda pięknie, a dzieci mogą się przy tym bawić Tak, chociaż bez skrajnych sytuacji, bo śnieżyce poważnje utrudniają poruszanie się Nie, wolę gdy jest ciepło, więc czekam z utęskieniem na cieplejsze dni