Potężny wybuch nad Europą! Filmy pokazują jasną kulę. WIDEO

"Trzeba zmusić Ukrainę, by się poddała, wojna to wina Zełenskiego". Szokujące słowa europejskiego polityka!

Co on ma w głowie?

Mała asteroida wybuchła w ziemskiej atmosferze! Zjawisko było widoczne nad Francją, Wielką Brytanią i Belgią

Była czwarta nad ranem czasu polskiego w nocy z 12 na 13 lutego, gdy nagle nad Europą doszło do potężnego wybuchu! Na jeszcze ciemnym niebie pojawiła się jasna kula, a po chwili eksplodowała. Według niektórych świadków towarzyszył temu dziwny dźwięk. Co się dzieje? Naukowcy uspokajają - to nie wojna światowa ani koniec świata, tylko mała asteroida Sar2667 zwana meteoroidem. Naukowcy z NASA i Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych zaledwie wczoraj zorientowali się, że to niewielkie, bo mające metr średnicy ciało niebieskie wejdzie w ziemską atmosferę, ale poinformowali o tym, zanim doszło do wybuchu. "Wykryto 1-metrowy meteoroid (małą asteroidę), który ma 'bezpiecznie' wejść w ziemską atmosferę nad północną Francją w godzinach 3:50-4:03 czasu środkowoeuropejskiego" — powiadomiło Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych na Twitterze.

Naukowcy przewidzieli przylot małej asteroidy. To pomoże chronić ludzkość przed ewentualnym prawdziwym niebezpieczeństwem

Tak zwana "śmierć asteroidy", czyli jej widowiskowy wybuch w atmosferze, był obserwowany we Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii. W Polsce nie był widoczny. Wielu fanów obserwacji nocnego nieba czuwało nad ranem z aparatami, lornetkami i kamerami, by uchwycić moment kosmicznego wybuchu. "Ach, to piękne!" - piszą często ci, którym się udało. W mediach społecznościowych zaroiło się od nagrań pokazujących małą asteroidę Sar2667, a naukowcy cieszą się, że udało im się przewidzieć całą sytuację, bo to oznacza postęp w ochronie ludzkości przed o wiele większymi asteroidami, jakie kiedyś być może nadlecą w naszym kierunku.

Sonda Lubisz oglądać spadające gwiazdy? Tak Nie

#French media published footage of a meteoroid flight, which was noticed this night by the people of France and England. Meteoroid Sar 2667 entered the Earth's atmosphere and burned over the English Channel. pic.twitter.com/L1xxVdNHsQ— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023

@MarkBoslough Phone video of airburst over the channel just now #Sar2667 pic.twitter.com/y95PQhAtt1— Phil Edwards (@l2kphil) February 13, 2023

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Znane atrakcje turystyczne Europy. Podróżnicy zgarną komplet Pytanie 1 z 15 Sagrada Família Antoniego Gaudiego znajduje się w... Madrycie Barcelonie Sevilli Dalej