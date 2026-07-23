Pożary szaleją w Europie! Francja, Hiszpania, Włochy w ogniu

Europa walczy z pożarami i rekordowym upałem. Strażak zginął podczas akcji, tysiące ludzi ewakuowano

Południe Europy zmaga się z kolejną falą pożarów lasów. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i we Francji. Wysokie temperatury, susza i silny wiatr sprawiają, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Na włoskiej Sycylii od kilku dni trwa walka z dziesiątkami pożarów. Do akcji skierowano około 6 tys. strażaków, leśników i pracowników obrony cywilnej. Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi poinformował, że podczas gaszenia ognia zmarł strażak, który źle się poczuł w czasie akcji. Według władz regionu jednocześnie płonie około 50 miejsc na wyspie. Włoska Obrona Cywilna określa sytuację jako bardzo poważną. Pożary są napędzane przez ekstremalne upały i bardzo wysuszoną ziemię. Niepokojąca sytuacja panuje także w Kalabrii na południu Włoch. Odnotowano tam ponad 160 pożarów. Lokalne władze twierdzą, że wiele miejsc mogło zostać celowo podpalonych.

Hiszpańskie media określają obecną falę gorąca jako „matkę wszystkich fal upałów”

Z ogniem walczy również Hiszpania. W rejonie Toledo, na południe od Madrytu, zarządzono ewakuację kilku miejscowości. Mieszkańcy kolejnej otrzymali polecenie pozostania w domach z zamkniętymi oknami i drzwiami do odwołania. Ogień doprowadził także do zamknięcia części dróg. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała czerwone ostrzeżenia przed upałami. W wielu miejscach temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza. W Andaluzji i Murcji może wzrosnąć nawet do 45 stopni, a niektóre prognozy mówią o 46–47 stopniach. Hiszpańskie media określają obecną falę gorąca jako „matkę wszystkich fal upałów”. To kolejny trudny okres dla Hiszpanii. Niespełna dwa tygodnie temu pożar w prowincji Almeria zabił 13 osób i zniszczył około 7 tys. hektarów terenu. W tym roku Hiszpania pozostaje krajem Unii Europejskiej najbardziej dotkniętym pożarami. Według unijnego systemu Copernicus ogień strawił już ponad 104 tys. hektarów.

Nie lepiej jest we Francji. W regionie Gironde, w okolicach Bordeaux, pożar objął ponad tysiąc hektarów lasów i zmusił tysiące osób do opuszczenia domów. Mieszkanka Bordeaux Julie Leonard opowiadała, że nad okolicą pojawiła się ogromna chmura czarnego dymu. Kolejny duży pożar wybuchł w regionie Var między Marsylią a Niceą. Ogień objął około 2550 hektarów i zmusił około 400 osób do ewakuacji. Z żywiołem walczyło blisko tysiąc strażaków oraz samoloty gaśnicze.

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Sicilia arde :decenas de fuegos en toda la isla.Durante el verano en Italia, los incendios forestales intencionales son agravados por olas de calor extremo y la acción criminal de pirómanos o redes de ecomafias. pic.twitter.com/OAo4e8pcfU— QUISQUEYA🇩🇴🇮🇹 (@Faraona39563501) July 23, 2026

Evacuations are underway in Castronovo di Sicilia, on the island of Sicily, Italy, due to an out of control wildfire... pic.twitter.com/NXRNRNuJhW— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 20, 2026