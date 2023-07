Pracownik szpitala brutalnie zgwałcił nastolatkę po operacji. Horror trwał godzinę

Do potwornych wydarzeń doszło w czerwcu 2021 roku w szpitalu w niemieckim Offenbachu. 17-latka chora na raka piersi przeszła operację wycięcia guza, po czym została przewieziona na salę pooperacyjną. W szpitalu za transport pacjentów na salę operacyjną i z powrotem odpowiadał między innymi 42-letni Tuncay Y. To właśnie on dopuścił się odrażającej zbrodni. Jak informuje "Bild", mężczyzna wszedł na salę, na której leżała wciąż oszołomiona narkozą 17-latka i brutalnie ją zgwałcił.

17-letnia pacjentka zgwałcona na sali pooperacyjnej

"Pobił i dusił 17-latkę, po czym dwukrotnie zgwałcił ją oralnie. Nastolatka płakała , prosiła o pomoc, błagała, by przestał, ale on tego nie zrobił" - czytamy. Gehenna dziewczyny trwała ponad godzinę, co więcej na sali razem z nią leżała inna nastoletnia pacjentka, która także wybudzała się z narkozy. Oprawca zabrał jej telefon, groził, kazał się odwrócić. Dziewczyna także próbowała wezwać pomoc, ale była zbyt słaba po operacji.

Horror w szpitalu. Gwałcił chorą nastolatkę

Gdy 42-latek wpadł w ręce policji początkowo wypierał się napaści. W końcu jednak przyznał, że doszło do stosunku, tłumaczył jednak, że 17-latka tego chciała, że odbyło się to za jej przyzwoleniem, bo "była między nimi chemia" i "mieli zamiar spotykać się prywatnie". Kilka dni temu zakończył się proces oprawcy. Sąd rejonowy w Darmstadt skazał Tuncaya Y. na pięć lat i trzy miesiące więzienia.

Tuncay Y. arbeitet als Hilfsarbeiter im Krankenhaus und fährt narkotisierte Patienten vom OP in die Krankenzimmer. Dabei kommt er auf die Idee, eine 17-jährige frisch operierte Brustkrebspatientin zu vergewaltigen, zu würgen und zu schlagen. Bestie. https://t.co/fQ0AMXrcfN— Koko Lores (@123Koko_) July 10, 2023

Sonda Jaka kara za zgwałcenie 14-latki? Wyrok w zawieszeniu Od jednego do pięciu lat więzienia Od pięciu do 10 lat za kratami Minimum 10 lat więzienia 15 lat więzienia