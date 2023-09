"Premier w samolocie pełnym kokainy". Szokujące oskarżenia!

Były ambasador oskarża premiera Kanady o zażywanie kokainy. Justin Trudeau miał według hinduskiego dyplomaty stracić przytomność przed kolacją z prezydentem

Takiego skandalu na najwyższych szczytach władzy dawno nie było. Jego bohaterem jest premier Kanady Justin Trudeau. Na początku września wraz z innymi przywódcami poleciał na szczyt G20, który odbył się w Indiach, w New Dehli. Teraz jeden z jego uczestników wysuwa mocne oskarżenia związane z tą wizytą. Były ambasador Indii w Sudanie Deepak Vohra powiedział w programie na żywo w hinduskiej telewizji Zee News, że premier Kanady przyleciał na tegoroczny szczyt G20 w New Dehli "samolotem pełnym kokainy", a potem było już tylko gorzej... "Moja żona widziała go na lotnisku w Delhi i powiedziała, że Trudeau wyglądał na przygnębionego i zestresowanego. Nie znamy powodu. Nie wiem, jak to było, ale media społecznościowe i niektóre „wiarygodne plotki” sugerują, że w jego samolocie było pełno kokainy. Opuścił także kolację z prezydentem, ponieważ niektórzy twierdzą, że stracił przytomność z powodu zażywania narkotyków. Nie wychodził ze swojego pokoju przez dwa dni" - wypalił były ambasador. Dodał, że psy tropiące wywęszyły kokainę w samolocie Trudeau, ale najwyraźniej nie wypadało nic z tym zrobić... Co na to Kanada?

Biuro premiera Kanady dementuje doniesienia z Indii. „To całkowicie fałszywe"

„To całkowicie fałszywe i jest to niepokojącym przykładem tego, jak dezinformacja może przedostać się do doniesień medialnych” – czytamy w oświadczeniu biura kanadyjskiego premiera, które podaje Toronto Sun. Zapewne nagłe zwierzenia byłego ambasadora mogą mieć jakiś związek z zarzutami, które Trudeau wysunął wobec Indii, sugerując, że agenci tego kraju mogą mieć związek z zabójstwem przywódcy ruchu separatystycznego Sikhów popełnionym w Kanadzie. Indie temu zaprzeczały i wydaliły kanadyjskiego dyplomatę. To nie jedyny skandal, jaki ma teraz na głowie Trudeau. Musiał przepraszać za spikera parlementu Kanady Anthony Rotę, który podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego przedstawił 98-letniego Jarosława Hunkę jako "ukraińskiego i kanadyjskiego bohatera", podczas gdy był on członkiem SS Galizien, odpowiedzialnej za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów.

