Prezydent szantażowany przez ministra? Ujawnił SMS-y

Prezydent Czech: minister spraw zagranicznych próbował mnie szantażować

Wojna na szczytach władzy w Czechach! Poszło o SMS-y, jakie minister spraw zagranicznych wysyłał do doradcy prezydenta. Prezydent twierdzi, że doszło do przestępstwa i szantażu, kiedy minister naciskał, by należący do jego partii Filip Turek został mianowany na ministra środowiska. Jak brzmiały SMS-y? Minister Petr Macinka pisał do współpracownika Petra Pavla, że ten „będzie mógł zaznać spokoju, jeśli dostanie Turka w Ministerstwie Środowiska. Jeśli nie, spalę za sobą mosty w sposób, który trafi do podręczników politologii jako skrajny przypadek kohabitacji". Słowo to w tym kontekście oznacza współistnienie prezydenta i rządu z przeciwstawnych obozów politycznych. W przypadku Czech chodzi o bardziej prawicowy rząd i prounijnego prezydenta, byłego generała NATO. Macinka dodał, że prezydent będzie „zaskoczony konsekwencjami”, jeśli „nic nie zrobi, a przynajmniej odmówi negocjacji w sprawie Turka”, dodając, że „jest gotów brutalnie walczyć z prezydentem”.

„Uważam słowa ministra spraw zagranicznych zawarte w SMS-ach za próbę szantażu"

Czy to było przekroczenie granic politycznych negocjacji? Zdaniem Petra Pavla tak. Prezydent ogłosił, że minister go szantażuje i że zgłosi sprawę organom ścigania. „Uważam słowa ministra spraw zagranicznych zawarte w SMS-ach za próbę szantażu. Uważam to za niedopuszczalne, a w naszych demokratycznych warunkach absolutnie niedopuszczalne” – powiedział czeski prezydent na wtorkowej konferencji prasowej. Podczas wtorkowej konferencji prasowej Macinka odrzucił zarzuty szantażu, za to oskarżył prezydenta o przekroczenie granic konstytucyjnych poprzez zawetowanie kandydatury Turka na ministra środowiska. Filip Turek należy do partii Motoristé sobě. To ugrupowanie polityczne zarejestrowane w 2022 roku, które wyrosło z ruchu sprzeciwu wobec unijnej polityki klimatycznej i ograniczeń dla kierowców.

Sonda Czy Polska i Czechy powinny pogłębić współpracę wojskową oraz przemysłową? Tak Nie Nie interesuje mnie to

‼️Czech president Petr Pavel says Foreign Minister Macinka sent SMS messages to his advisor that represent attempted blackmail. In one Macinka says Pavel will only have peace if his party colleague Turek is made minister, otherwise he will “burn bridges”. pic.twitter.com/76WItCLvyl— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) January 27, 2026

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wiesz, kto zabił Minotaura? Klawo! Unikniesz 0/10! Pytanie 1 z 10 No to zgodnie z zapowiedzią pytamy, kto zabił w labiryncie Minotaura? Herkules Tezeusz Apollo Następne pytanie