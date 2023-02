Prezydent Ukrainy jest w Wielkiej Brytanii. "Osobista, krótka wizyta". Znamy plan!

To pierwsza wizyta ukraińskiego prezydenta w Wielkiej Brytanii od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę niemal rok temu i drugi jego wyjazd z kraju: w grudniu 2022 pojechał do Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotka się w środę (8 lutego) z premierem Rishim Sunakiem i wygłosi przemówienie w parlamencie. Ponadto, jak podaje agencja Reutera, odwiedzi ukraińskich żołnierzy szkolących się obecnie w Wielkiej Brytanii. Sunak i Zełenski omówią także dalsze brytyjskie wsparcie dla Ukrainy, od kwestii natychmiastowego dostarczenia sprzętu wojskowego do tego kraju, aby pomóc w przeciwdziałaniu wiosennej ofensywie Rosji, po długoterminową pomoc.

Premier Wielkiej Brytanii ogłasza kolejne sankcje. Oberwie się znajomym Putina

Z komunikatu Downing Street wynika, że podczas wizyty ukraińskiego prezydenta, brytyjski rząd przedstawi również kolejny pakiet sankcji na Rosję, które będą wymierzone w tych, "którzy pomogli prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi budować jego osobisty majątek oraz firmy, które czerpią zyski z machiny wojennej Kremla".

Zełenski gości w Wielkiej Brytanii. "To wielka odwaga"

"Wizyta prezydenta Zełenskiego w Wielkiej Brytanii jest świadectwem odwagi, determinacji i walki jego kraju oraz świadectwem nierozerwalnej przyjaźni między naszymi dwoma krajami. Od 2014 roku Wielka Brytania zapewnia istotne szkolenia dla sił ukraińskich, pozwalając im bronić swojego kraju, chronić suwerenność i walczyć o swoje terytorium. Jestem dumny, że dziś rozszerzymy to szkolenie z żołnierzy na marines i pilotów odrzutowców, zapewniając, że Ukraina będzie miała wojsko zdolne do obrony swoich interesów w przyszłości. Podkreśla to również nasze zaangażowanie, aby nie tylko zapewnić sprzęt wojskowy na krótką metę, ale długoterminowe zobowiązanie do stania ramię w ramię z Ukrainą przez wiele lat" - komentuje w specjalnym oświadczeniu Rishi Sunak.

President Zelensky in first UK visit since invasion of Ukraine https://t.co/DRblZsf8P8 pic.twitter.com/zmsdNl2xNU— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 8, 2023

