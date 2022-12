Szokujące ogłoszenia o pracę w Rosji. Za TO dają 6 tys. zł miesięcznie!

W niedzielę, 18 grudnia, zostanie rozegrany ostatni, finałowy mecz tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. W Katarze zagrają przeciwko sobie Argentyna i Francja. I właśnie przed tym spotkaniem Wołodymyr Zełenski chciał wygłosić orędzie o pokoju na świecie. Jak informuje CNN, prezydent objętej wojną Ukrainy zwrócił się z prośbą o to, by za pośrednictwem łącza wideo przekazać kibicom z całego świata swoje pokojowe przesłanie. Wygląda jednak na to, że nie będzie mieć takiej możliwości.

Zełenski przemówi na finale w Katarze? "Rozmowy trwają"

Źródło bliskie administracji Zełenskiego przekazało stacji, że FIFA odrzuciła prośbę prezydenta. "Myśleliśmy, że FIFA chce wykorzystywać swoją platformę dla czynienia większego dobra" - przekazał CNN wyraźnie zaskoczony negatywną reakcją Federacji informator. Dodał jednocześnie, że być może jednak coś się zmieni, ponieważ "rozmowy między Ukrainą a FIFA wciąż trwają". Organizacja na razie nie skomentowała sprawy.

Wojna na Ukrainie. Finał mundialu bez orędzia Zełenskiego?

Tymczasem CNN przypomina, że prośba Zełenskiego nie jest niczym zaskakującym. "Kijów wielokrotnie próbował wykorzystać najważniejsze światowe wydarzenia, niezależnie od ich tematyki, do utrzymania globalnej uwagi na wojnie na Ukrainie".

EXCLUSIVE: FIFA rebuffed Ukrainian President Zelensky's request to share a message of world peace at the World Cup final, source says https://t.co/YExSCHpzhi— CNN (@CNN) December 16, 2022

