Próba zamachu na króla Karola III?! Eksplozja przed pałacem!

Wybuch przed pałacem Buckingham! Aresztowano mężczyznę z nożem naboje znalezione na terenie pałacu. Próba zamachu na króla Karola III?

Ktoś chciał zabić króla Karola III? A może tylko go postraszyć lub zademonstrować swój sprzeciw wobec monarchii w Wielkiej Brytanii, albo to tylko chaotyczne działania osoby chorej psychicznie? Brytyjczycy są mocno zaniepokojeni po tym, co wydarzyło się we wtorek, 2 maja wieczorem w rejonie Pałacu Buckingham! Policja aresztowała mężczyznę, który wrzucał na teren pałacu naboje do strzelby. Przeszukano go, ale nie znaleziono przy nim żadnej broni palnej, jednak osoba ta posiadała przy sobie nóż. Pojawiły się zdjęcia, na których widać moment zatrzymania niepozornego sprawcy. Mężczyzna miał też to, co BBC określa jako "podejrzana torba". Być może właśnie ten pakunek został zdetonowany podczas kontrolowanej eksplozji, do której doszło w godzinach wieczornych przed Pałacem Buckingham. Wybuch był silny i słychać go było między innymi w studiu telewizyjnym, w którym dwóch dziennikarzy omawiało najnowsze wydarzenia związane z sobotnią koronacją króla Karola III.

Sprawca jest chory psychicznie? Uroczystości koronacyjne nie zostaną odwołane

Musieli zachować zimną krew i stwierdzili, że prawdopodobnie jest to kontrolowana eksplozja, a nie na przykład wybuch bomby. Na szczęście, tak właśnie było. Policja wstępnie poinformowała, że nie doszło do żadnego incydentu terrorystycznego i sugeruje, iż mężczyzna może mieć zaburzenia psychiczne. Jak dodano, w momencie incydentu król Karol III i królowa Camilla nie przebywali na terenie Pałacu Buckingham. Uroczystości koronacyjne odbędą się zgodnie z planem 6 maja, czyli już w tę sobotę.

Sonda Będziesz oglądać koronację Karola III? Tak Nie Nie wiem

Man arrested outside Buckingham Palace, police conduct controlled explosion https://t.co/9pc9XCcmg8 pic.twitter.com/BZlSNKAqW4— Reuters (@Reuters) May 3, 2023

The surreal spectacle of Jacob Rees-Mogg broadcasting from a Portakabin outside Buckingham Palace while a controlled explosion is apparently carried out pic.twitter.com/N9PmKdtWOx— Julian Druker (@Julian5News) May 2, 2023

QUIZ. NAJNOWSZY quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Ile wiesz o Elżbiecie II, Meghan czy Kate? Pytanie 1 z 10 Ile diamentów znajduje się w koronie, która leżała na trumnie królowej? 2868 3999 1898 Dalej