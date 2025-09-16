Próbowali zabić prezydenta ogonem kameleona i magią! Mieli też amulety

Dwóch czarowników skazanych w Zambii za próbę zabicia prezydenta magią i ogonem kameleona

Wyrok za próbę zabicia prezydenta czarami! Ta historia wbrew pozorom wydarzyła się naprawdę w Zambii i to jak najbardziej współcześnie. Tamtejszy sąd skazał w poniedziałek, 15 września dwóch mężczyzn na dwa lata więzienia i ciężkie roboty za próbę zabójstwa prezydenta Hakainde Hichilemy przy użyciu czarów. Wyrok oparto na zapisach ustawy o czarach z 1914 roku - wiara w magię jest w Afryce powszechna i uwzględnia to jak najbardziej oficjalnie prawo państwowe.

Amulety i żywy kameleon dowodem w sprawie i próbę zabójstwa

Sprawa zaczęła się od pogłoski, zgodnie z którą opozycyjny poseł Emmanuel „Jay Jay” Banda, który znajduje się w konflikcie z prezydentem, miał rzekomo uciec za granicę w poszukiwaniu potężnego szamana, który pomógłby mu się zemścić. Policja wytypowała kilku podejrzanych i w grudniu ubiegłego roku zatrzymała dwóch tradycyjnych uzdrowicieli — obywatela Mozambiku oraz miejscowego naczelnika wioski. Funkcjonariusze przeszukali gabinet, w którym uzdrowiciele przyjmowali pacjentów, i znaleźli liczne przedmioty wykorzystywane w praktykach tradycyjnych: amulety, sproszkowane kości, wysuszone skóry oraz żywego kameleona. To właśnie on stał się głównym dowodem w sprawie.

Odpowiednio przygotowany ogon kameleona mógłby doprowadzić do śmierci wskazanej osoby

Podczas procesu obaj oskarżeni przyznali, że posiadane przez nich przedmioty mają „potężną moc”, a odpowiednio przygotowany ogon kameleona mógłby — jak twierdzili — doprowadzić do śmierci wskazanej osoby w ciągu kilku dni. Sędzia Fine Mayambu uznał ich zeznania za wiarygodne i orzekł, że mieli zamiar zabić głowę państwa. W konsekwencji zasądził karę dwóch lat pozbawienia wolności oraz ciężkich robót. Wspomniany poseł uniknął kary i nie ma o nim mowy w wyroku. Sam prezydent utrzymuje, że nie wierzy w żadne czary i niczym się nie przejmuje.

A Zambian court on Monday sentenced two men to two years in prison with hard labour on charges of attempting to use witchcraft to kill the country’s president.Mozambican national Jasten Mabulesse Candunde and Zambian village chief Leonard Phiri were arrested in December in… pic.twitter.com/8mpJuOvOtN— Jamaica Observer (@JamaicaObserver) September 16, 2025

