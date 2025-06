Prokurator straszy migrantów aligatorami i pytonami! "Nikt nie ucieknie"

Prokurator generalny Florydy James Uthmeier zapowiedział utworzenie ośrodka dla migrantów pośrodku bagien pełnych aligatorów i pytonów

Donald Trump wypowiedział wojnę nielegalnym imigrantom, którzy bardzo licznie mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Działania prezydenta dzielą amerykańskie społeczeństwo - jedni uważają, że nieprzestrzeganie prawa i nielegalny pobyt na terenie kraju trzeba karać, inni organizują demonstracje i niczym władze Los Angeles przekonują, że działania prezydenta są złe, a nielegalnym imigrantom powinno się pozwolić pozostać tam, gdzie są. Przeciw są także niektórzy pracodawcy, bo w gastronomii czy rolnictwie zatrudnionych jest wiele osób, które w USA nie przebywają legalnie. Ten ostatni argument na tyle przekonał administrację Trumpa, że nakazał przerwanie nalotów urzędu imigracyjnego na miejsca pracy takie jak fabryki czy farmy. Ale deportacje trwają. A na Florydzie tamtejszy prokurator dolał oliwy do ognia... strasząc migrantów aligatorami i pytonami. To nie żart!

"Gdyby ktoś chciał wyjść, to czekają go jedynie aligatory i pytony. Dlatego lubię nazywać to 'Aligatorowe Alcatraz'"

Prokurator generalny Florydy James Uthmeier zapowiedział utworzenie blisko Miami "Aligatorowego Alcartaz". Ma to być ośrodek dla dla migrantów ze sprawami rozpatrywanymi przez sądy. Jak powiedział prokurator, lokalizacja nie jest przypadkowa, bo ośrodek znajdowałby się pośrodku mokradeł Everglades, pełnych aligatorów i pytonów, ucieczka z niego byłaby zatem - delikatnie mówiąc - ryzykowna i mało kusząca. Ośrodek miałby zająć sto kilometrów kwadratowych. W tym miejscu dawniej był kompleks wojskowy i szkoleniowy. "Gdyby ktoś chciał wyjść, to czekają go jedynie aligatory i pytony. Dlatego lubię nazywać to 'Aligatorowe Alcatraz'" – Powiedział w telewizji Fox James Uthmeier. Jak dodał prokurator generalny Florydy, pierwsze osoby mogłyby zostać przyjęte do ośrodka grozy już za dwa miesiące.

BREAKING EXCLUSIVE - 'ALLIGATOR ALCATRAZ': Florida @AGJamesUthmeier proposes new low-cost prison for criminal aliens at an abandoned airport surrounded by the Everglades.Uthmeier says it could be ready to go in 30-60 days"People get out, there's not much waiting for them… pic.twitter.com/xwlnXFa3Iu— Florida’s Voice (@FLVoiceNews) June 19, 2025

