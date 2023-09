Propagandysta Putina wzywa do ataku na Polskę. Wymienił konkretny cel

Rosyjski propagandysta wzywa do ataku na nasz kraj. "Musimy uderzyć w Polskę, bazę, do której dociera ten cały sprzęt"

Od początku wojny na Ukrainie rosyjska propaganda działa na pełnych obrotach. Poza internetowymi anonimowymi trollami, które sieją chaos i niechęć do Ukraińców, są też tacy, którzy z otwartą przyłbicą nawołują do rozpętania wojny światowej i ataku na kraje NATO. Na czele tych ludzi stoi Władimir Sołowiow, telewizyjny propagandysta zwany "ustami Putina". Ostatnio zachęcał Kreml do zaatakowania Polski. Nagranie z wypowiedzią Sołowiowa udostępnił w mediach społecznościowych Anton Heraszczenko, doradca szefa ukraińskiego MSW. Co powiedziały "usta Putina"? Jak stwierdził Sołowiow, cztery kraje "przekażą Kijowowi wszystko, co mogą”, w tym rakiety dalekiego zasięgu, takie jak ATACMS i Taurus. (...) Ich głównym zadaniem jest wyrządzenie maksymalnych szkód Federacji Rosyjskiej". Jak wynika z dalszej części tej wypowiedzi, Sołowiowowi chodziło o Polskę, USA, Wielką Brytanię i Niemcy. Powiedział: "Tak, możemy odpowiedzieć uderzeniem w Kijów i Odessę. Ale musimy zareagować uderzeniem w Berlin, Londyn, Waszyngton i Nowy Jork. Musimy uderzyć w Polskę, bazę, do której dociera ten cały sprzęt, musimy uderzyć w fabryki, które to produkują. Nie ma innej opcji. To jest wojna". Mógł mieć na myśli lotnisko Rzeszów-Jasionka, przez które przechodzi większość zachodniej pomocy dla Ukrainy.

"Usta Putina". Władimir Sołowiow wcześniej nawoływał do zrzucenia bomby atomowej i najechania Stonehenge

Nie jest to pierwsza tego rodzaju wypowiedź Władimira Sołowiowa. Wcześniej zasłynął nawoływaniem w telewizji do zrzucenia bomby atomowej tuż przy granicy z Polską w celu odcięcia dostaw broni dla Ukrainy z Zachodu. "Jeśli to konieczne, trzeba użyć taktycznej broni "na wjeździe" do Polski. Żeby uniemożliwić dostawy przez ten kraj" - stwierdził na antenie rosyjski propagandysta. Wcześniej snuł wizje wkroczenia sił czeczeńskich do Warszawy. Innym razem ogłosił, że jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba, armia rosyjska uderzy na Wielką Brytanię, a wtedy... "Gdzie się zatrzymamy? Tak jak mówiłem, może na Stonehenge" - stwierdził dziennikarz zwany "ustami Putina".

Attention, Great Britain, Germany, USA and Poland!New threats from depressed Russian propagandist Solovyov. He gloomily predicts that today's attacks in Sevastopol "are just the beginning". pic.twitter.com/XzhSJnzFOz— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 13, 2023

Putin cheerleader suggests strikes on 4 NATO countries https://t.co/T7FFl6FxNO— Social Press Blog (@socialpressblog) September 14, 2023

