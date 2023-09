Wojna na Ukrainie rozszerzy się na inne kraje? "Ryzyko użycia broni jądrowej jest ogromne"

Prezydent Finlandii ostrzega przed wysokim ryzykiem wybuchu wojny nuklearnej. Wojna na Ukrainie jego zdaniem może przenieść się na inne państwa

Wojna na Ukrainie trwa już ponad półtora roku. Doniesienia z frontu mówią o powolnych postępach ukraińskiej kontrofensywy, coraz częstsze są też informacje o tym, że działania militarne przenoszą się na teren samej Rosji, nawet nad Moskwą zestrzeliwane są drony. Eksplozje miały ostatnio miejsce także w Sewastopolu na okupowanym Krymie. Ukraińskie wojska wyzwoliły ostatnio miejscowość Kliszczijiwka pod Bachmutem w obwodzie donieckim. Jednak nie widać przełomu, a czas mija. Póki co na szczęście Rosjanie nie zdecydowali się na użycie broni atomowej, choć takie mniej lub bardziej zawoalowane groźby pojawiały się od początku inwazji. Czy wojna na Ukrainie zamieni się w III wojnę światową? Wszyscy mają nadzieję na to, że tak się nie stanie. Wielu uważa taki scenariusz za zupełnie nieprawdopodobny, jako że Rosja póki co ponosi porażki w samej tylko Ukrainie i zapewne nie ma sił i środków na atakowanie innych państw, zwłaszcza NATO. Ale prezydent Finlandii Sauli Niinisto ostrzega przed możliwą eskalacją wojny w Ukrainie, a nawet przed bronią atomową. Co powiedział?

"Jesteśmy w bardzo wrażliwej sytuacji. Nawet drobnostki mogą bardzo mocno zmienić sytuację"

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla "New York Timesa" stwierdził: "Wojna Rosji przeciwko Ukrainie będzie trwała długo, a Europejczycy nie powinni bagatelizować ryzyka jej eskalacji. Jesteśmy w bardzo wrażliwej sytuacji. Nawet drobnostki mogą bardzo mocno zmienić sytuację, niestety - na gorsze. Na tym polega ryzyko takiej wojny na szeroką skalę. Ryzyko zastosowania broni jądrowej jest ogromne" - powiedział fiński przywódca, odnosząc się do niedawnego incydentu w Rumunii, gdzie odnaleziono szczątki rosyjskiego drona blisko granicy z Ukrainą. "Jeśli dojdzie do eskalacji, do wielkiej wojny, czyli wojny światowej, wtedy ryzyko nuklearne staje się wyraźnie większe" - dodał polityk.

Sonda Obawiasz się, że wojna miedzy Rosją a Ukrainą rozszerzy się na inne kraje? Tak Nie Nie mam zdania

The president of Finland, Sauli Niinisto, warned European leaders and citizens not to become complacent over the risks of escalation in Russia’s war against Ukraine. https://t.co/AfNrxfJ4Q1— New York Times World (@nytimesworld) September 17, 2023

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Nie ma wstydu powyżej 7/10! Pytanie 1 z 10 Słowo "erase" znaczy... Podnieść Wymazać Oskubać Dalej