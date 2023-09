Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Brytyjski generał podaje konkretną datę

Kiedy koniec wojny na Ukrainie? Brytyjski generał uważa, że aktualna kontrofensywa nie przyniesie przełomu. Podał inną datę

Kiedy wreszcie skończy się wojna na Ukrainie? Prawie wszyscy życzyliby sobie, by krwawa inwazja Rosji wreszcie się skończyła. Niestety, na razie nic nie wskazuje na to, by miało tak się stać. Czy kontrofensywa ukraińska coś da, a jeśli nie, kiedy uda się wygonić Władimira Putina z Ukrainy? Głos w tej sprawie zabrał emerytowany brytyjski generał na łamach gazety „Financial Times”. Według gen. Richarda Barronsa aktualna kontrofensywa Ukrainy niestety nie ma szans powodzenia, jednak zwycięstwo nad Rosją jest możliwe. Kiedy? Szef brytyjskiego Dowództwa Strategicznego w latach 2013–2016 podał datę. Niestety nie jest to 2023 rok. „Obecna kontrofensywa nie wyprze Rosji” z terytorium Ukrainy i jest mało prawdopodobne, że uda się „zmniejszyć o połowę okupowany obszar przed zimą” - uważa gen. Barrons. Z drugiej strony siły ukraińskie pokonały już jedną z trzech rosyjskich linii obrony na południu kraju.

Gen. Richard Barrons: Wojna na Ukrainie ma szanse skończyć się dopiero w 2025 roku

Rosyjskie wojska są „przeciążone, przemęczone i brakuje im rezerw” - pisze brytyjski generał. Dostawy amunicji z krajów zachodnich nie wzrosną „co najmniej do połowy 2024 r.”, ale kiedy to nastąpi, będzie to „punkt zwrotny dla ukraińskich zdolności ofensywnych” - dodaje. Generał Richard Barrons ocenia, że szanse na pokonanie Rosji i zakończenie wojny pojawią się realnie w 2025 roku. Radzi Ukraińcom, by postawili na niewielkie postępy w terenie w czasie zimy, pozostając pod osłoną artylerii i obrony powietrznej oraz skupić się na jak najszybszym niszczeniu rosyjskiego sprzętu.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie

British General Sir Richard Barrons:Ukraine cannot defeat Russia now, but victory by 2025 is possible with increased Western support.Ukraine's current counteroffensive will not dislodge Russia - although no one expected it. It is also unlikely that the area of ​​occupation… pic.twitter.com/IvK228owi7— Clash Report (@clashreport) September 3, 2023

Quiz historyczny. Ile pamiętasz ze szkoły? Pytanie 1 z 10 W którym roku odbył się chrzest Polski? 966 r. 996 r. 1000 r. Dalej