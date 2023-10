Przerażające wideo! Goście weselni musieli uciekać. Nie wszystkim się udało

Pożar na weselu w Iraku. Jest wideo z ostatnich chwil przed tragedią

Co najmniej 114 osób zginęło, a 150 zostało rannych - nowe wideo z pożaru na weselu w Iraku trafiło do internetu. Do tragedii doszło kilka dni temu w mieście Al-Hamdanijja w muhafazie Niniwa. W czasie uroczystości, w której brało udział kilkaset osób, odbył się m.in. pokaz fajerwerków. Okazało się, że zlokalizowane w kilku miejscach ogromnej sali weselnej sztuczne ognie po wystrzeleniu w powietrze zahaczyły o sufit. Łatwopalna konstrukcja szybko się zapaliła, a ogień zaczął się błyskawicznie rozprzestrzeniać. Na profilu twitterowym BuckarooBanzai pojawiło się nagranie, gdzie widać niczego nieświadomą młodą parę, która tańczy w centralnej części sali. Nagle z sufitu zaczynają spadać płonące odłamki, a wszyscy ruszają do ucieczki. Wideo pokazuje nie tylko najbardziej przerażające momenty z wesela, ale również urywki z pogrzebu ofiar.

W irackim mieście Kara Kusz (Al-Hamdanijja) podczas wesela zginęło ponad 120 osób przez pożar wywołany sztucznymi ogniami pic.twitter.com/HnwC2NXpbI— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 30, 2023