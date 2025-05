Przestępczyni lansowała się na Instagramie. Padniesz, gdy zobaczysz jej zdjęcia

Instagram vs rzeczywistość! Przemytniczka na policyjnych zdjęciach pokazała fanom z Instagrama prawdziwą twarz

Spoglądasz z zazdrością na Instagramowe piękności? Pozory mogą mylić, ale chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo. Udowodniła to historia niejakiej Kimberly Hall (29 l.) z Wielkiej Brytanii. Kobieta w sierpniu 2024 roku została złapana w USA na przemycie kokainy. W walizce miała 43 kilogramy narkotyku wartego 6,5 miliona dolarów i chciała odlecieć z kontrabandą na Wyspy, gdy została zatrzymana i osadzona w areszcie. Bajkowe życie przemytniczki skończyło się w jednej chwili. Surowe prawo antynarkotykowe w Stanach Zjednoczonych to nie żarty i przedsiębiorcza kosmetyczka oraz aspirująca gwiazdka Instagrama usłyszała, że grozi jej 60 lat więzienia. Udało jej się jednak wywalczyć prawo do nadzoru przy pomocy bransoletki elektronicznej na nodze. Kobieta wymyśliła, że gdy tylko wypuszczą ją z tą bransoletką za drzwi aresztu, ucieknie.

Jeszcze bardziej niż próba ucieczki emocjonowały internautów porównania zdjęć

Jej intryga była jednak dość skomplikowana. Postanowiła udać się do urzędu Immigration and Customs Enforcement, zajmującego się nielegalną imigracją, by oddać się w ręce urzędników i dobrowolnie poddać deportacji. I o dziwo, prawie jej się to udało. Kobieta zarezerwowała nawet lot do Wielkiej Brytanii, ale na lotnisku... ktoś zauważył jej charakterystyczną bransoletkę na nodze i zawiadomił służby. Kobieta została znów zatrzymana i tym razem osadzona w areszcie na dobre. Policyjne zdjęcia 29-letniej Kimberly obiegły amerykańskie i brytyjskie media, robiąc furorę i zyskując tysiące komentarzy. Bo jeszcze bardziej niż brawurowa próba ucieczki emocjonowały internautów porównania zdjęć zrobionych przez policję i tych, które 29-latka wrzucała na Instagrama. Nikt nigdy nie domyśliłby się, że to jedna i ta sama osoba! Tymczasem Brytyjka przysięga, że jest niewinna i nie miała pojęcia, co jest w walizce, o której transport poprosiło ją jakichś dwóch miłych panów z Meksyku.

