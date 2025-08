Ujawniono prawdziwą przyczynę śmierci Ozzy'ego Osbourne'a! Taka jest treść aktu zgonu

Ozzy Osbourne zmarł z powodu zatrzymania akcji serca, ale nie tylko. Akt zgonu wymienia kilka przyczyn śmierci rockmana

Legenda muzyki rockowej, Ozzy Osbourne, zmarł w wieku 76 lat na skutek zatrzymania akcji serca - ale nie tylko. Śmierć artysty potwierdzono oficjalnym aktem zgonu, który został opisany między innymi przez "The New York Times". Zgodnie z dokumentem, który trafił do londyńskiego rejestru i został zgłoszony przez córkę Aimée Osbourne, przyczynami śmierci były:„(a) Zatrzymanie krążenia poza szpitalem (b) Ostry zawał mięśnia sercowego (c) Choroba tętnic wieńcowych i choroba Parkinsona z dysfunkcją autonomiczną (przyczyny wspólne)”.

Nie była to śmierć niespodziewana — Ozzy od lat zmagał się z pogarszającym się stanem zdrowia. Jeszcze w lutym 2025 r. mówił w wywiadzie radiowym, że nie jest w stanie samodzielnie chodzić. Jego ostatni występ sceniczny odbył się 5 lipca w Birmingham – symbolicznym powrocie do rodzinnego miasta. 30 lipca ulice Birmingham zapełniły się tysiącami fanów żegnających muzyka. Trumna z ciałem Osbourne’a została przewieziona przez miasto w uroczystym kondukcie, zanim odbył się prywatny pogrzeb. Na ławce w Birmingham, ozdobionej zdjęciami Black Sabbath, pojawiły się kwiaty, świece i bilety koncertowe. Fani wspominali artystę, który – mimo sławy i upadków – pozostał wierny swoim korzeniom.

W dniu śmierci, 22 lipca, do posiadłości Osbourne’ów w Chalfont St. Giles przybył helikopter medyczny. Ekipa ratunkowa z Thames Valley Air Ambulance próbowała udzielić zaawansowanej pomocy. Śmigłowiec przetransportował pacjenta do szpitala Harefield w Uxbridge, lecz mimo godzinnych działań nie udało się go uratować. Rodzina początkowo nie podała przyczyny śmierci, jednak dokument uzyskany przez „The New York Times” rozwiał wszelkie wątpliwości. Osbourne zapisał się złotymi zgłoskami w historii muzyki jako wokalista Black Sabbath – zespołu, który na przełomie lat 60. i 70. ukształtował gatunek heavy metal. Jego charakterystyczny, mroczny głos oraz wizerunek sceniczny stworzyły wzór frontmana rockowego. W późniejszych latach Ozzy z powodzeniem prowadził solową karierę, a na początku XXI wieku stał się także ikoną popkultury dzięki reality show The Osbournes emitowanemu na MTV.

Really sad to see that our amazing Birmingham Hero @OzzyOsbourne died of a cardiac arrest secondary to an acute myocardial infarction. 😢This remains our biggest killer in the UK and we have to do more to protect and prevent cardiovascular disease. pic.twitter.com/CVSwXGEnpo— Prof Derek Connolly (@DrDerekConnolly) August 5, 2025

Ozzy Osbourne na ostatnim nagraniu przed śmiercią. Kelly Osbourne wrzuciła je na dwa dni przed odejściem artysty