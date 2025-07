Ozzy Osbourne naprawdę to zrobił! Nietoperz był tylko początkiem

Ozzy Osbourne nie żyje. Za młodu wyczyniał takie rzeczy, że nie wiadomo, jak to opisać, by nie zostać wyrzuconym z internetu

Od wczoraj świat żegna Ozzy'ego Osbourne'a, który zmarł we wtorek, 22 lipca w Wielkiej Brytanii w wieku 76 lat. Jeden z największych gwiazdorów rocka koncertował niemal do samego końca. Zaledwie 5 lipca odbył się jego wielki pożegnalny koncert na scenie Villa Park w Birmingham. po 17 dniach rodzina zmagającego się z chorobą Parkinsona Ozzy'ego poinformowała o jego śmierci. „Był z rodziną, otoczony miłością. Prosimy wszystkich o uszanowanie prywatności naszej rodziny w tym czasie” – napisali we wspólnym komunikacie żona rockmana Sharon Osbourne i jego dzieci: Jack, Kelly, Aimee i Louis. Media prześcigają się w przypominaniu wielkiej kariery i szalonego życia wokalisty Black Sabbath. Na pewno wielu nowych rzeczy dowiemy się z autobiografii, której wydanie Ozzy zapowiadał na październik. Teraz zostanie opublikowana pośmiertnie. Czy znajdzie się tam opis pewnej nocy w luksusowym hotelu w Dallas? W 1984 roku grupa rockmanów złożona z Ozzy'ego i zespołu Motley Crue urządziła tam imprezę. O tym, co się na niej działo, do dziś krążą legendy, a Tommy Lee przysięga, że to wszystko prawda.

„Wiem, że ludzie ciągle o to pytają. Mówią: »Stary, serio?«. Absolutnie tak. Tego nie da się wymyślić”

„Całkowita prawda” –powiedział spytany o to wszystko Lee podczas niedawnego występu w programie „This Past Weekend With Theo Von”. „Wiem, że ludzie ciągle o to pytają. Mówią: »Stary, serio?«. Absolutnie tak. Tego nie da się wymyślić” - dodał, okraszając wypowiedź wulgaryzmami, podobnie jak wszystkie kolejne. „W tamtych czasach to było po prostu modne – każdy chciał przelicytować gwiazdę rocka i kogoś zaszokować, na przykład imprezowaniem” – kontynuował Lee. „Więc Ozzy się upił. Widzi małą ścieżkę mrówek prowadzącą aż do lodów na patyku, które zostawił na ziemi jakiś dzieciak. Ozzy patrzy w dół i po prostu wciąga linię mrówek idącą do lodów". Przypomina to nieco historię Keitha Richardsa, który przyznał, że wciągnął nosem prochy swojego ojca Berta, gdy na imprezie zabrakło mu narkotyków. Tommy Lee nie zakończył na tym opowieści. Bo po wciąganiu mrówek ktoś z Motley Crue zaczął rozbierać się na basenie hotelowym pełnym ludzi. I teraz nie wiadomo, jak to wszystko opisać, by nie zostać zbanowanym! Dość powiedzieć, że panowie postanowili nie korzystać z hotelowych toalet, tylko z basenu oraz windy i to na wiele sposobów, a potem Ozzy według relacji Tommy'ego Lee lizał podłogę i mazał po ścianach w swoim pokoju. Wtedy wszyscy odpuścili i powiedzieli, że wygrał i nikt nie jest bardziej szalony od niego.

Ozzy Osbourne. Wokalista Black Sabbath, płyty solowe, nietoperz i dwie żony

Ozzy Osbourne zaczynał jako wokalista sławnej grupy rockowej Black Sabbath, jeszcze w latach sześćdziesiątych. To za czasów Ozziego wydana została sławna płyta "Paranoid". W 1980 roku gwiazdor zaczął karierę solową i wydał od tamtej pory 10 albumów. Na początku lat 80. pod wpływem alkoholu odgryzał głowy zwierzętom na scenie. Najpierw gołębiowi, potem nietoperzowi - choć niektóre wersje wydarzeń głoszą, że to drugie zwierzę było sztuczne lub martwe. Nie stronił od nowoczesnego showbiznesu, biorąc udział wraz z rodziną w reality show The Osbournes. Ozzy Osbourne miał sześcioro dorosłych dzieci. Z małżeństwa z Thelmą Riley (1971-1981) troje, a z drugą żoną Sharon Arden (od 1982) również troje. Miał też 13-letnią wnuczkę.

Flashback to the early 80s when Ozzy and Mötley Crüe were on tour and Ozzy used to snort ants at the pool pic.twitter.com/02vnFm5pAb— Christian Schneider (@Schneider_CM) July 22, 2025

RIP Ozzy. I'll snort a line of ants in your name pic.twitter.com/ilbq9eEve6— Mr. Blues Hat (@MrBluesHat) July 22, 2025

