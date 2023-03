Przyjmowała porody kochanki Putina, nie żyje! Tajemnicza śmierć lekarki Aliny Kabajewej

3-latek z autyzmem umierał, jego macocha go filmowała. "Nie wezwała karetki"

To WTEDY Rosja przegra wojnę?! Padła konkretna data. "Stanie się stacją benzynową"

Putin jak król. Zamknął Kabajewą w dworku, pływa do niej łódką przez fosę

Lekarka Aliny Kabajewej nie żyje! Natalia Thiebaud Kondratiewa miała potwierdzić przed śmiercią, że przyjęła porodu trójki dzieci Władimira Putina

Poznała tajemnicę kochanki Putina i ich wspólnych dzieci, zmarła w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie! A zaledwie cztery dni później opozycyjny rosyjski Projekt opublikował szeroki raport na temat życia prywatnego rosyjskiego dyktatora, a z tekstu wynika, że mieszkająca na stałe w Szwajcarii Natalia Thiebaud Kondratiewa (+63 l.) zdążyła potwierdzić, iż Putin i Alina Kabajewa mają trójkę dzieci, które przyszły na świat w tym kraju w 2015 i 2019 roku - w tym bliźnięta. O sprawie napisał między innymi niemiecki portal news.de. Podobno 63-latka "stała na czele zespołu medycznego, który przyjmował porody dzieci Putina i jego kochanki. (...). To Natalia Thiebaud Kondratiewa miała potwierdzić, że na świat przychodziły dzieci Kabajewej i Putina. Wskazuje na to Raport Projekt z 28 lutego, który jest szerokim opracowaniem o Putinie" - czytamy na niemieckim portalu. O śmierci Kondratiewej poinformował jej partner Giorgio Grandini, nie precyzując przyczyny jej śmierci, a jedynie ujawniając, że była pod opieką onkologów. Możliwe więc, że była to śmierć naturalna.

"Położna kochanki Putina" zmarła na raka? Dokładnie w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie

Jednak okoliczności zgonu lekarki Kabajewej są niepokojące. Kobieta umarła dokładnie w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, 24 lutego i wygląda na to, że wcześniej mogła ujawnić różne fakty dziennikarzom projektu. Według news.de zaledwie dzień po zgonie ciało lekarki skremowano. Ale to nie jedyna osoba, która poznała sekret kochanki Putina. "Mówi się, że Natalia Thiebaud Kondratieva wraz z dwoma innymi szwajcarskimi lekarzami, a mianowicie neonatolog Petrą Cateriną Marią Donati-Genet i pielęgniarką Stellą Ghizelu, była zaangażowana w co najmniej dwa porody Aliny Kabajewej, a ojcem dzieci został Władimir Putin. Mówi się, że jedno z dzieci urodziło się w Clinica Sant'Anna w Lugano w 2015 roku, mówi się też, że Kabaeva została matką bliźniaków w 2015 roku" - piszą niemieccy dziennikarze.

Alina Kabajewa jest "kochanką Putina"? "Mają synów w wieku 3 i 7 lat"

Alina Kabajewa jest łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 3 i 7 lat. Do niedawno "kochanka Putina" mieszkała w Szwajcarii. Potem pojawiły się informacje na temat wystawienia jej willi na sprzedaż. Obecnie mieszka podobno w Rosji i pławi się w luksusie za pieniądze Putina ukryte na Cyprze.

Sonda Czy znasz kogoś, kto popiera działania Putina? Tak Nie

PolitikSie war die Geburtshelferin, als Wladimir Putins heimliche Geliebte Alina Kabajewa den Nachwuchs des Kreml-Despoten zur Welt brachte - nun ist Natalia Thiebaud Kondratieva tot. Die Ärztin... https://t.co/hoVBQMKuUn— news.de (@news_de) March 1, 2023

Putin and gymnast and alleged mother of his children Alina Kabaeva live together in a residence in Valdai and use Putin's funds from the Cyprus offshore company Ermira Consultants - project "Project" :)I guess Ermira Consultants need to be sanctioned! #SanctionErmiraConsultants pic.twitter.com/9tiPHS66zr— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) February 28, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Minimum trzy razy wyprowadzimy Cię w pole! Pytanie 1 z 15 Na rozruch coś łatwego - wskaż poprawną pisownię: bżeszczot brzeszczot bszeszczot brzeżczot Dalej

Mateusz Lachowski: Nawet Putin wie, że to już nie pora na klęski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego nie powinniśmy bać się nuklearnych gróźb Rosji?

Posłuchaj, jak pogróżki Miedwiediewa kwituje były ambasador RP w USA!