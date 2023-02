Pucz na Kremlu? Jaki jest warunek odwołania Putina?

"NATO bierze udział w konflikcie". Władimir Putin powiedział to wprost

Brytyjska dziennikarka o puczu na Kremlu

"W przypadku dotkliwej porażki, w Rosji może dojść do zmian. Ponoszący odpowiedzialność politycy mogą odmówić wykonywania poleceń Putina, który może zostać uznany za zagrożenie dla stabilności kraju. Może dojść do powtórki z lat 80., gdy postępowe siły w aparacie bezpieczeństwa zapoczątkowały reformy, które doprowadziły do upadku panowania partii komunistycznej" – powiedziała Catherine Belton w wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika "Der Spiegel".

Belton była przez wiele lat korespondentką "Financial Times" w Moskwie. Jest autorką wydanej w 2020 roku książki "Ludzie Putina. Jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi". Zdaniem brytyjskiej dziennikarki spisek przeciwko urzędującemu prezydentowi może zostać zawiązany wyłącznie na wysokim szczeblu elit władzy, ponieważ społeczeństwo jest zbyt zastraszone, by doszło do buntu.

Obecnie w Bachmucie w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy pozostaje epicentrum ataku rosyjskich wojsk - poinformował w niedzielę rzecznik wschodniego zgrupowania armii ukraińskiej Serhij Czerewaty. Rzecznik przekazał, że w ciągu minionej doby rosyjskie wojsko 125 razy ostrzelało odcinek bachmucki z artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Według niego w ciągu doby na tym kierunku zginęło 77 rosyjskich żołnierzy, a 159 zostało rannych.

Sonda Czy myślisz, że Rosja się podda w wojnie z Ukrainą? Tak Nie Nie mam zdania