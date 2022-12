Pupa Kim Kardashian wróciła! Jest większa niż wcześniej? Gwiazda wypina śmiało ciało

Pupa Kim Kardashian jest jeszcze większa?! Najnowsze zdjęcie celebrytki zaszokowało fanów. Zaszły wielkie zmiany?

Wielki powrót wielkiej pupy! Trudno o sławniejsze pośladki niż te należące do Kim Kardashian (42 l.). Celebrytka przed laty zdobyła sławę właśnie dzięki swojej ogromnej pupie. Wielu spekulowało, czy ta pupa jest prawdziwa, a w zeszłym roku rozpętała się o to gorąca dysputa. Bo na nowszych zdjęciach pośladki Kim wydawały się wówczas znacznie mniejsze niż wcześniej. Kim Kardashian zmniejszyła pośladki - zawyrokowali wybitni eksperci na łamach magazynu "OK!". "Podstawowa różnica polega na tym, że na górze pojawiła się luka, na wcześniejszych zdjęciach coś tam było. Coś zostało usunięte. Ona albo wyjęła implanty, albo przeszła zabieg liposukcji, mogła też usunąć wypełniacze" - dowodził chirurg plastyczny Mark Ho-Asjoe, potwierdzając domysły załamanych fanów. Ale teraz nadszedł czas na wielkie zmiany...

Ogromna pupa Kim Kardashian zachwyciła fanów. Powróciła akurat na Święta

Kim Kardashian (42 l.) wywołała niemało zamieszania swoim najnowszym zdjęciem, które pokazała fanom. Gwiazda porządnie się wypięła i uwieczniła swoje pośladki. Okazuje się, że są znowu ogromne! Czyżby Kim zatęskniła za dorodną pupą? A może to medyczny fenomen, który sprawia, że jej pośladki pojawiają się i znikają wtedy, gdy tylko przyjdzie im na to ochota? To musi pozostać zagadką. Ale fani Kim Kardashian szaleją ze szcześcia i są pewni, że wszystko, czego chcą na Święta, to właśnie ta pupa.

https://t.co/OIXYpMhJa0 Kim Kardashian puts smaller bottom on show as she 'has butt filler removed'— Mark Ho-Asjoe (@markhoasjoe) November 4, 2021

