Putin bierze na celownik kolejny kraj? "Operacja pod fałszywą flagą"

Wydała na sztuczne piersi dwa miliony! Miała jeden wzór do naśladowania

ISW: Putin zaczyna prowokację w Mołdawii? Niepokojące doniesienia z prorosyjskiego Naddniestrza

Rosja może mieć apetyt na kolejne kraje i nie poprzestać na Ukrainie - ostrzegają przed tym także analitycy z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW). Według nich Putin bierze na celownik Mołdawię. chce wykonać tak zwaną operację pod fałszywą flagą, czyli urządzić prowokację. Szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja w Naddniestrzu, nie uznawanym przez społeczność międzynarodową samozwańczym i prorosyjskim "państwie" znajdującym się na terenie formalnie należącym do Mołdawii. Wcześniej ISW pisał, że początkiem prowokacji może być rzekome uprowadzenie 7 stycznia na Ukrainę dwóch obywateli Naddniestrza, o czym informowały 10 grudnia naddniestrzańskie władze lojalne wobec Putina. Prezydent Naddniestrza stwierdził też niedawno cytowany przez TASS, że jego "krajowi" zagraża rzekoma "militaryzacja" Mołdawii. Teraz pojawiły się nowe doniesienia.

Władze Naddniestrza: Kiszyniów szkoli grupy bojowe, które chcą nas pozabijać. ISW: To tworzenie pola do działania dla Rosji

Według ISW prorosyjskie władze Naddniestrza rozgłaszają, że mołdawskie władze szkolą "grupy bojowe" mające zniszczyć infrastrukturę krytyczną i obiekty militarne na tym separatystycznym terenie. Według nich Kiszyniów chce także porwać i zabić przedstawicieli tamtejszych władz. Według ISW nie są to rzeczywiste przecieki z Kiszyniowa, tylko przygotowanie do "operacji pod fałszywą flagą". Władze Mołdawii nazwały działania władz Naddniestrza "prowokacją w celach propagandowych". Według ISW obwieszczenia prorosyjskich władz naddniestrzańskich mogą służyć jako "usprawiedliwianie" rosyjskich działań w regionie w imię obrony rzekomo zagrożonej ludności rosyjskojęzycznej, tak jak w Donbasie na Ukrainie.

Rosja sugeruje bezpośrednie zaangażowanie Mołdawii w wojnę na Ukrainie. Jest mowa o środkach odwetowych

Rosyjski MSZ wezwał 10 grudnia ambasadora Mołdawii w Moskwie, aby złożyć protest przeciwko "nieprzyjaznym działaniom" tego państwa, które według Moskwy przejawiają się "politycznie motywowanymi prześladowaniami mediów rosyjskich i rosyjskojęzycznych" oraz "przypadkami dyskryminacji obywateli rosyjskich wjeżdżających do Mołdawii". MSZ Rosji zagroziło, że w razie powtórzenia takich działań "strona rosyjska zastrzega sobie prawo do podjęcia środków odwetowych". Stwierdziło też, że Mołdawia prawdopodobnie planuje pomóc NATO w szkoleniu wojsk ukraińskich na terenie swojego kraju, co byłoby zdaniem Moskwy równoznaczne z "bezpośrednim zaangażowaniem" Mołdawii w działania zbrojne w wojnie na Ukrainie.

Sonda Czy Rosja wygra wojnę na Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

"The Kremlin may be instructing actors in the Russian-backed breakaway republic of Transnistria to set information conditions for a possible false-flag operation in Transnistria as part of wider Kremlin efforts to destabilize Moldova," ISW says. https://t.co/VM2mD8VKVW— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 11, 2024

QUIZ. Czwartkowy quiz z geografii. Granice państw. Spróbuj zdobyć co najmniej 7 punktów! Pytanie 1 z 10 Z jakimi państwami graniczy Polska? Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja Niemcy, Austria, Czechy, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja Niemcy, Austria, Czechy, Ukraina, Białoruś, Litwa Dalej