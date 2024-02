Putin był skłonny zamrozić wojnę? Odmowa USA! Teraz pogrąży Polskę we krwi?!

To on odpowiada za zaginięcie Madeleine McCann? Niemiecki pedofil na dniach stanie przed sądem

Propozycja zamrożenia konfliktu

Według źródeł agencji Reuters Władimir Putin, przy użyciu pośredników, w tym arabskich partnerów na Bliskim Wschodzie, już w 2023 roku wysyłał do Waszyngtonu sygnały, że chce zamrozić konflikt na dotychczasowej linii frontu bez jakichkolwiek ustępstw ze swojej strony. Pod koniec 2023 roku w Turcji miało odbyć się spotkanie w tej sprawie, jednak negocjacje zakończyły się niczym. Drugi rozmówca twierdzi, że Amerykanie odmówili rozmów o zawieszeniu broni bez Ukrainy. Trzecie źródło podaje, że USA nie chciały wywierać presji na Kijów.

Amerykańskie źródło zaprzeczyło faktowi oficjalnego kontaktu i stwierdziło, że Waszyngton nie będzie brał udziału w negocjacjach bez Ukrainy. Tymczasem Rosjanie twierdzą, że po otrzymaniu sygnału wyżsi urzędnicy amerykańscy, w tym doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, dyrektor CIA Bill Burns i sekretarz stanu Anthony Blinken, odbyli spotkanie. - Pomysł był taki, że Sullivan porozmawia z doradcą Putina ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem i ustali dalsze kroki, podało jedno z rosyjskich źródeł. Jednak kiedy zadzwoniono w styczniu, Sullivan powiedział Uszakowowi, że Waszyngton jest skłonny omówić inne aspekty stosunków, ale nie będziemy mówić o zawieszeniu broni bez Ukrainy – czytamy.

Putin miał skomentować ironicznie całą sytuację. - Wiedziałem, że nic nie zrobią - rzekomo stwierdził. Inny rozmówca zauważył, że Waszyngton nie wierzy w szczerość rosyjskiego prezydenta. Teraz Kreml nie widzi sensu dalszych kontaktów z USA w sprawie zamrożenia wojny.

Krystyna Kurczab-Redlich alarmuje

Wieloletnia korespondentka z Rosji goszcząc w TOK FM mówiła o tym, że Putin ma obsesję na punkcie naszego kraju. - To starszy pan, który nie może ot tak przejść na emeryturę. Pierwszy tydzień spędzony poza Kremlem prawdopodobnie skończyłby się dla niego śmiercią. Dlatego 17 marca ten potwór znowu zostanie ogłoszony zwycięzcą wyborów prezydenckich w Rosji. Oczywiście, sfałszuje je jak wszystkie poprzednie. Co wtedy, nie wiem. Ale w Rosji przemysł przestawił się na produkcję uzbrojenia. Wygląda to prawie jak podczas II wojny światowej. Zachód zaczyna poważnie bać się większej wojny. Jedni twierdzą, że to jest kwestia kilkunastu lat, a inni, że dwóch-trzech - przestrzegała.

W tym kontekście zapewnienia Putina z ostatniej rozmowy z Carlsonem Tuckerem, że nie zacząłby wojny z Polską, nie brzmią uspokajająco. - Odbiorą je tak chyba tylko jacyś wyjątkowo nieświadomi ludzie. Nie sądzę, żeby obywatele państw NATO mogli spać spokojnie. Obowiązuje przecież artykuł 5. traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który można streścić tak: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Putin ma świadomość, że jego atak na któreś z państw NATO oznaczałoby początek III wojny światowej. Ale w tym wykładzie powtarzał, że Rosja ma najlepsze na świecie uzbrojenie, w tym taktyczną broń jądrową, a konfrontacja z jego armią oznaczałaby przegraną dla jej wroga. Wtórują mu rosyjskie media, które powtarzają, że Rosja jest tak potężna, iż może walczyć z całym światem. Ależ oczywiście, że w tym kraju mówi się o scenariuszu większej wojny - stwierdziła.

- Czuję, że Rosja zmierza ku upadkowi. Nie chcę straszyć, bo to jest bez sensu, ale Zachód powinien się przygotować na taki rozwój sytuacji. Bo zanim Rosja się rozpadnie, może pogrążyć nas we krwi - dodała na koniec.

