Putin chce to zrobić jeszcze w listopadzie. "Cyniczny i konkretny cel"

"W Rosji doszło do zamachu stanu". Putin nie żyje, sobowtór popada w niełaskę?

Wyciągnął broń i zaczął do wszystkich strzelać. Koszmar w szpitalu psychiatrycznym. Są ofiary

Papież Franciszek uderza w bezdzietnych! "Wolą mieć pieska, to zły sygnał"

Wołodymyr Zełenski: Putin zaczyna wyścig z czasem. Ma pewien "cyniczny i konkretny cel polityczny"

Co będzie dalej z wojną na Ukrainie? Czy może rozszerzyć się na inne kraje, czy Rosja ma jakiś ukryty plan związany z kolejnymi atakami? Według ukraińskiego prezydenta Władimir Putin zaczął teraz wyścig z czasem. Rosyjski dyktator musi coś zrobić do końca listopada, bo ma pewien "cyniczny i konkretny cel polityczny" - ostrzega w nowym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski cytowany przez portal Ukrainska Prawda. "Jest gotów poświęcić życie tylu swoich ludzi, ilu będzie chciał" - powiedział ukraiński przywódca. O co chodzi? Otóż według Wołodymyra Zełenskiego Putin chce za wszelką cenę osiągnąć choć małe cele na polu walki w wojnie na Ukrainie, bo musi zaczynać kampanię wyborczą. "Chce wykazać przynajmniej pewne taktyczne rezultaty w pierwszej połowie grudnia kiedy zamierza ogłosić swój udział w wyborach" - powiedział Zełenski.

Ukraińska arma: spodziewamy się trzeciej fali rosyjskiej ofensywy na Awdijiwkę

Słowa te potwierdzają nowe informacje przekazane przez Ołeksandra Sztupuna, rzecznika sił ukraińskich na kierunku taurydzkim, czyli w obwodzie zaporoskim i zachodniej części obwodu donieckiego. Rosyjska armia według tych doniesień planuje przeprowadzenie trzeciej fali ofensywy na Awdijiwkę w obwodzie donieckim. "Oczekujemy trzeciej fali ofensywy - próby okrążenia Awdijiwki. Czekamy, przygotowujemy się" - powiedział rzecznik, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Sonda Czy Ukraina może - w jakikolwiek sposób - odzyskać Krym? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

President Zelensky tonight: We have to realize that Putin has a very cynical and specific political goal right now, and he is willing to kill as many of his people as he needs to because he wants to show at least some tactical results in the first half of December. That's when… pic.twitter.com/VH40IjlBbQ— Glasnost Gone (@GlasnostGone) November 14, 2023

Wiedza z podstawówki. Czy masz większą wiedzę od ósmoklasisty? Pytanie 1 z 8 „0” jest liczbą całkowitą. Prawda Fałsz Dalej