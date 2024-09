Putin chciał odpalić rakiety międzykontynentalne i... tego się nie spodziewał! "Nagły problem"

"Umarłam i zobaczyłam, co jest po śmierci". To nie to, co mówi Kościół!

Porażka Putina na poligonie. Straszył bronią nuklearną, ale już czwarty test pocisku międzykontynentalnego Sarmat zakończył się porażką

Władimir Putin od wybuchu wojny na Ukrainie straszy jej zachodnich obrońców bronią nuklearną i eskalacją konfliktu. Ostatnio mówił, że jeśli Ukraina dostanie pozwolenie na atakowanie zachodnimi pociskami dalekiego zasięgu celów na terenie Federacji Rosyjskiej, będzie to oznaczało wojnę Rosji z NATO. Nic dziwnego, że w tej napiętej sytuacji międzynarodowej Władimir Putin chciał postraszyć świat jeszcze bardziej, przeprowadzając jakiś widowiskowy test wojskowy. Jak podaje m.in. Reuters czy Newsweek, Rosjanie mieli najprawdopodobniej zamiar przeprowadzić budzący grozę test międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-28 Sarmat i... ponieśli upokarzającą porażkę. Duma rosyjskiej armii eksplodowała na miejscu, niszcząc poligon i pozostawiając po sobie wielki krater. O sprawie napisał w dodatku jako pierwszy rosyjski kanał na Telegramie "Wojennyj Oswiedomitiel".

„Jak widać, test RS-28 Sarmat zakończył się całkowitą porażką. Pocisk eksplodował w silosie, pozostawiając ogromny krater i niszcząc stanowisko testowe”

Do porażki rosyjskich wojsk doszło w obwodzie archangielskim w północno-zachodniej Rosji. Zdjęcia satelitarne także pokazały efekty nieudanego testu międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-28 Sarmat. Analityk wojskowy prowadzący konto MeNMyRC napisał na platformie X: „Jak widać, test RS-28 Sarmat zakończył się całkowitą porażką. Pocisk eksplodował w silosie, pozostawiając ogromny krater i niszcząc stanowisko testowe” — napisał użytkownik, udostępniając zdjęcia satelitarne dostarczone przez Planet Labs. Sarmat jest przedstawiany przez Rosję jako kluczowy element odstraszania nuklearnego. Został po raz pierwszy przetestowany w kwietniu 2022 roku, był to wówczas test udany. Niektórzy sądzą, że tym razem nie doszło do testu, a wybuch miał miejsce podczas prac technicznych. Tak czy inaczej jest to niewątpliwa porażka Putina. Jeśli zaś miało jednak miejsce odpalanie pocisku, byłby to już czwarty nieudany test międzykontynentalnej rakiety balistycznej Sarmat.

The Russians attempted to test launch their RS-28 Sarmat nuclear ICBM yesterday and it blew up in the hole.Yeah, Russia has problems... pic.twitter.com/bXh2UI8RkN— Jake Broe (@RealJakeBroe) September 22, 2024

