O rozpustnej, "nagiej" imprezie, zorganizowanej przez byłą szefową rosyjskiego "Playboya", donosił jakiś czas temu autor telegramowego kanału Generał SWR. Do mediów wyciekły zdjęcia ze spotkania, które w pewnym momencie miało przypominać orgię. Większość "gwiazd" bawiła się całkiem lub niemal nago, pozowała w wyzywający sposób, zachowywała się "nieprzyzwoicie i karygodnie" - znany raper Vacio założył sobie skarpetkę Balenciagi na przyrodzenie, ktoś inny udawał, że uprawia seks oralny z kolegą. Teraz celebryci mają niemałe kłopoty. A wszystko dlatego, że Putin podobno wpadł w furię. Między innymi dlatego, że na imprezie balowała też jego córka chrzestna, 42-letnia Ksenia Sobczak. "Artyści biorący udział w nagiej imprezie zaczęli mieć problemy po tym, jak żołnierze biorący udział w kampanii wojskowej oburzyli się, a zdjęcia i filmy dotarły do ​​Władimira Putina" - podawała Baza. Organizatorka imprezy właśnie została pozwana o równowartość ok. 45 mln zł za "spowodowanie moralnego cierpienia".

Putin do żołnierzy: "Nie będziecie skakać bez spodni"

Tymczasem Putin (albo jego sobowtór, który zgodnie z tym, co podaje Generał SWR, po rzekomej śmierci prezydenta Rosji wciela się w jego rolę) postanowił wreszcie skomentować całą sytuację. Zwrócił się do... żołnierzy wracających z walk na Ukrainie. "Musimy zwrócić uwagę na chłopaków, którzy wracają ze specjalnej operacji wojskowej" - cytuje go rosyjska agencja informacyjna TASS. "Ludzie, którzy decydują się tam pojechać, wracają i mają inne priorytety życiowe. Na niektórych imprezach nie będziecie już skakać bez spodni" - powiedział.

Rosja. Orgia polityków. Putin wściekły

Impreza z udziałem rosyjskich celebrytów, która tak rozjuszyła Putina, nie była jednak jedyną tego typu w ostatnim czasie. Na początku tego roku wypłynęły informacje o innej, ale bardzo podobnej - tym razem z udziałem przedstawicieli kierownictwa Moskwy, Gazpromu i Banku Centralnego, rządu, administracji prezydenta, deputowanych do Dumy Państwowej i znanych propagandystów. "Impreza miała dziwną i intrygującą nazwę Trzy małe świnki. Goście, liczący około 40 osób, przybyli pod trzy różne adresy, gdzie przesiedli się do przygotowanych przez organizatorów imprezy samochodów, które dowiozły gości na miejsce wydarzenia. Wszyscy uczestnicy, będąc jeszcze w samochodach, mieli na sobie maski karnawałowe, a po przybyciu na miejsce całkowicie rozebrani w pomieszczeniach do tego wyposażonych, gdyż format imprezy wymagał od uczestników nagiego wyglądu" - przekazywał Generał SWR.

Anastasia Ivleeva was fined about $1100 for organizing a "naked party" in MoscowAccording to the court, she violated public order with her event: there was LGBT propaganda, foul language and naked people in a public place. pic.twitter.com/mew2CVyNII— NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2023

