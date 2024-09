Putin groził wojną, Miedwiediew dołącza! "Zmienimy to miasto w mokrą plamę"

Wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew zagroził użyciem broni nuklearnej w razie użycia przez Ukrainę pocisków dalekiego zasięgu w Rosji. Wymienił jedno miasto

Sytuacja związana z wojną na Ukrainie robi się jeszcze bardziej napięta. Wszystko przez dyskusje na temat tego, na ile pozwolić Ukrainie robić z zachodnią bronią, co uzna za stosowne. Konkretnie chodzi o możliwość uderzania w cele na terytorium Rosji przy pomocy pocisków dalekiego zasięgu dostarczonych przez Zachód. Rozmowy na ten temat skomentował Władimir Putin. Rosyjski prezydent wprost zagroził NATO wojną, jeśli wyda ono zgodę na to, by Ukraina uderzała na terenie Rosji pociskami dalekiego zasięgu. "Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, będzie to oznaczać nic innego, jak bezpośrednie zaangażowanie państw NATO w wojnę na Ukrainie. Zmieniłoby to naturę konfliktu. Oznaczałoby to, że państwa NATO są w stanie wojny z Rosją" – powiedział Władimir Putin. Teraz dołączył do tych gróźb Dmitrij Miedwiediew, znany z tego, że opowiada o kocu świata i broni nuklearnej. Jeśli Ukraina wykorzysta zachodnią broń dalekiego zasięgu, Rosja może przekształcić Kijów w "wielką mokrą plamę" - zagroził były rosyjski prezydent i wiceszef Rady Bezpieczeństwa. Jak dodał, konflikt nuklearny nie będzie korzystny dla nikogo.

Wszystkie groźby Dmitrija Miedwiediewa. Groził wojną z NATO i "końcem ludzkości"

W 2022 roku Miedwiediew tak mówił o tym, że Ukraina chce odbić zaanektowany przez Rosję 10 lat temu Krym: "Egzaltowane krwawe klauny, które pojawiają się z oświadczeniami, próbują nam grozić - mam na myśli atak na Krym i tak dalej. Konsekwencje są oczywiste, jeśli coś takiego się wydarzy, nastąpi 'koniec świata' dla nich wszystkich, bardzo szybko i mocno" - wygrażał. Brytyjska prasa cytowała Miedwiediewa, używając słowa "doomsday", co znaczy apokalipsę, koniec świata, dzień Sądu Ostatecznego. Wcześniej Miedwiediew mówił o kwestii Krymu tak: "Dla nas Krym jest częścią Rosji. A to znaczy, że na zawsze. Każda próba ingerencji na Krymie będzie wypowiedzeniem wojny naszemu krajowi. A jeśli zrobi to państwo członkowskie NATO, oznacza to konflikt z całym Sojuszem Północnoatlantyckim; trzecią wojnę światową. Kompletną katastrofę" - mówił cytowany przez Reutersa w przeddzień szczytu NATO w Madrycie. Innym razem tak odnosił się do planów postawienia Rosji przed Trybunałem Karnym w Hadze za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie: "Sam pomysł ukarania kraju, który ma największy potencjał nuklearny, jest absurdalny. I potencjalnie zagraża istnieniu ludzkości".

Kim jest Dmitrij Miedwiediew?

Dmitrij Miedwiediew znany jest głównie z bycia swojego rodzaju zmiennikiem Putina. Pełnił funkcję prezydenta Rosji wtedy, gdy zgodnie z rosyjską konstytucją Putin nie mógł już kandydować. Po przerwie, dzięki przejściowym rządom lojalnego Miedwiediewa, rosyjski dyktator powrócił. Dmitrij Miedwiediew był prezydentem Federacji Rosyjskiej w latach 2008-2012, a premierem od 2012 do 2020. Od 2020 jest wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

