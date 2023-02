i Autor: Shutterstock, AP Putin, Arka

Co i kogo weźmie ze sobą?

Putin ma ataki paniki?! "Ucieknie Arką Noego". Szykuje się do tego od wiosny!

Z Putinem z dnia na dzień jest coraz gorzej? Przekonuje o tym Igor Girkin, były dowódca bojowników z Donbasu. W niedawnej rozmowie z prorosyjskim blogerem Andriejem Karaułowem, cytowanej przez rosyjskie media, stwierdził, że Putin coraz bardziej nie panuje nad stresem, jest spanikowany, a to może prowadzić do jednego - do jego ucieczki. Potwierdził, że istnieje jej szczegółowy plan.