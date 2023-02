Putin puchnie i się trzęsie. Lekarze spędzają u niego całe noce. To już koniec?

Madonna pojawiła się na rozdaniu nagród Grammy. "To nie może być ona! Co stało się z jej twarzą?!"

Rak trzustki, krwi, choroba Parkinsona, problemy z układem trawiennym - na to wszystko i o wiele więcej podobno cierpi Putin. Pod koniec ubiegłego roku rosyjski politolog, Walerij Sołowiej przekonywał, że dyktator już dawno by nie żył, gdyby nie "lekarze z Zachodu", którzy wciąż stawiają go na nogi. Mówił też, że mimo wszystko "koniec Putina jest już w zasięgu wzroku, nawet według lekarzy, którzy go leczą, ponieważ żadne lekarstwo nie może być skuteczne w nieskończoność".

Władimir Putin straszy Zachód. Jest się czego bać?

Zdaje się, że chyba miał rację. Jak donosi kanał Generał SWR prowadzony ponoć przez byłego generała Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Rosji, który ma swoje wtyki na Kremlu, ostatnie dni są dla Putina bardzo trudne. Znaczne pogorszenie stanu rosyjskiego prezydenta miało miejsce po jego czwartkowej wizycie w Wołgogradzie, gdzie z okazji 80. rocznicy bitwy o Stalingrad postanowił nieco postraszyć kraje Zachodu bombardowaniem i użyciem broni atomowej. Putin puchnie i drżą mu kończyny.

Putin napchany lekami. Nie wie, co się dzieje?

"Wieczorem Putin był bardzo zmęczony i słaby, tak bardzo, że zaproszono do niego lekarzy. Po kolejnym cyklu terapii prezydent jeszcze nie doszedł do formy i jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle do niej dojdzie. Ostatni cykl leczenia był bardzo trudny, a lekarze nadal ostrożnie podchodzą do rokowań". W ostatnich miesiącach Putin jest podobno pod stałą obserwacją, a gdzie się nie pojawi, tam towarzyszy mu cały sztab lekarzy. Mówi się też, że jest przez cały czas faszerowany bardzo dużymi dawkami leków i sterydów, i nie do końca już wie, co się wokół niego dzieje. To koniec Władimira Putina?

