Putin miał uciec z Moskwy do swojej rezydencji. "Ma salon piękności, restaurację, kasyno"

Ukraińskie służby specjalne oceniają, że w Moskwie zapanowała panika; trwają przygotowania do zaminowania mostów w stolicy Rosji. Niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii podał powołując się na źródło zbliżone do Sztabu Generalnego Rosji, że Putin chce uniknąć starć z Grupą Wagnera w Moskwie i nakazał służbom siłowym zabicie właściciela tej formacji. "Putinowi nie jest potrzebna duża strzelanina, dlatego zadaniem numer 1 jest precyzyjne zlikwidowanie Prigożyna" - oznajmiło źródło. Jak dodało, celem jest też, by Grupa Wagnera odsunęła się od Prigożyna, dlatego najemnikom obiecywana jest amnestia. (https://tinyurl.com/bs9myn39).

Źródło portalu Ważnyje Istorii przyznało, że armia regularna nie ma teraz poważnych sił, które mogłyby przeszkodzić Prigożynowi w dotarciu do Moskwy. Trwa zbieranie trzonu takich sił ze wszystkich oddziałów niezaangażowanych na froncie, m.in. z oddziałów Gwardii Narodowej (Rosgwardii) i formacji czeczeńskich.

Putin miał uciec do swojego luksusoweogo pałacu nad jeziorem Wałdaj. Na jego terenie znajdują się między innymi prywatny salon piękności, nazywany "świątynią ascezy Putina", wanny z hydromasażem, 25-metrowy basen, sauny, łaźnia turecka i salon masażu tajskiego. Jest tam także prywatne kino, kręgielnia, restauracja, sala bilardowa i małe kasyno. Wokół domu można natomiast znaleźć stajnie, pole golfowe, korty i pole do minigolfa.

