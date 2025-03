"Putin modlił się za Trumpa". Kazał namalować jego portret!

Steve Witkoff: Putin modlił się "za swojego przyjaciela Trumpa" po zamachu na jego życie

Kiedy Donald Trump został prezydentem USA, szybko stało się jasne, jak wielkie zmiany nadchodzą. Podczas gdy Joe Biden raz nazwał nawet Putina "zabójcą", Trump był daleki od takich słów. Choć początkowo stwierdził, że rosyjski dyktator "niszczy Rosję", potem był już znacznie milszy, a jego ustępstwa wobec Putina w negocjacjach w sprawie wojny i napastliwe traktowanie Ukraińców ("Nie powinniście byli tego zaczynać") wywołały mnóstwo krytyki i niepokoju o losy świata. Co do tego, czy i jak bardzo prorosyjski jest Trump, toczą się dyskusje, a najnowsze słowa Steve'a Witkoffa na pewno doleją oliwy do ognia. Specjalny wysłannik USA w sprawie wojny na Ukrainie porozmawiał z Tuckerem Carlsonem - tym samym, który zrobił pamiętny wywiad z Putinem. Zaczął mówić o wydarzeniach z 13 lipca 2024 roku, kiedy Trump został postrzelony przez zamachowca podczas wiecu wyborczego. "Kiedy prezydent został postrzelony, [Putin] poszedł do swojego lokalnego kościoła, spotkał się ze swoim księdzem i modlił się za prezydenta" — powiedział Witkoff o Putinie. "Był z nim w przyjaźni i modlił się za swojego przyjaciela" - dodał, ujawniając po chwili, że gdy Trump dowiedział się o geście rosyjskiego prezydenta, był "wyraźnie wzruszony", a do tego Putin zlecił wykonanie "pięknego portretu" Trumpa i podarował mu go.

Pierwszy zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca 2024 roku w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, potem oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump już następnego dnia pojawił się na spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Drugi zamach na Trumpa, potem eksplozja pod hotelem

Drugi, niedoszły zamach na Trumpa miał miejsce we wrześniu 2024 roku w Palm Beach na Florydzie, gdzie znajduje się jeden z klubów golfowych prezydenta USA. Polityk oddawał się właśnie swojej ulubionej rozrywce, czyli grze w golfa, gdy nagle rozległy się strzały. To strzelali agenci Secret Service w ślad za mężczyzną uzbrojonym w karabin AK-47 z celownikiem optycznym. Podejrzany osobnik czaił się w krzakach zaledwie 300 metrów od Trumpa, tuż za ogrodzeniem klubu i celował w polityka. Gdy agenci zauważyli mężczyznę, ten porzucił broń i zaczął uciekać, został jednak złapany. Okazało się, że to niejaki Ryan Wesley Routh (58 l.), osoba z przebogatą kartoteką i wyraźnie niezrównoważona. Na początku stycznia 2025 roku, jeszcze przed zaprzysiężeniem Trumpa doszło do jeszcze innego niepokojącego incydentu. Tesla Cybertruck zaparkowana przed należącym do prezydenta elekta Trump International Hotel w Las Vegas eksplodowała. Zginęła jedna osoba - kierowca wynajętego pojazdu i sprawca zdarzenia. Siedem osób zostało niegroźnie rannych, budynek nie został uszkodzony. Policja potraktowała to zdarzenie jako prawdopodobny akt terroru, bo w pojeździe umieszczono dużą ilość fajerwerków i paliwo, a także specjalny system detonacji. Donalda Trumpa nie było w Las Vegas w momencie zamachu.

