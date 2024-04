Putin może zaatakować cele w państwach NATO? Ujawnił, które

Droga Krzyżowa bez papieża Franciszka. Wiemy, co się stało. Są powody do niepokoju?

Putin nie wykluczył ataku na terytorium NATO. Powiedział, że weźmie na celownik przekazane Ukrainie F-16 bez względu na to, w jakich państwach trzecich się znajdą

Czy Władimir Putin może zaatakować NATO? Zdania na ten temat są podzielone. Pytany o to rosyjski dyktator w słynnym wywiadzie z Tuckerem Carlssonem odpowiadał, że zaatakowałby przykładowo Polskę tylko w jednym przypadku: "Jeśli Polska zaatakuje Rosję. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą ani żadnym innym miejscem. Dlaczego mielibyśmy to robić? Po prostu nie mamy żadnego interesu". Teraz podczas spotkania z rosyjskimi pilotami w obwodzie twerskim rosyjski dyktator najpierw zapewniał, że doniesienia o ewentualnej napaści na Zachód to "kompletna bzdura", ale potem jednak nie wykluczył takiej opcji. „Nie mamy żadnych agresywnych zamiarów wobec tych państw” – oznajmił Putin. „Pomysł, że zaatakujemy jakiś inny kraj – a boją się tego Polska, kraje bałtyckie i Czesi – jest kompletną bzdurą. To tylko bzdury" - mówił.

"Staną się dla nas legalnymi celami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują”

Potem jednak dodał, że każdy F-16 przekazany Ukrainie może stać się celem bez względu na swoją lokalizację. „Oczywiście, jeśli będą wykorzystywane z lotnisk w krajach trzecich, staną się dla nas legalnymi celami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują” - powiedział Putin. Tymczasem według "The New York Times" już latem tego roku kilkunastu pierwszych ukraińskich pilotów zakończy szkolenia do lotow na samolotach F-16. Są szkoleni w Danii, Wielkiej Brytanii i USA. Dania niedawno przekazała, że zamierza sprzedać część wycofywanych z jej armii F-16 Argentynie, a Ukrainie przekaże tylko 19 takich maszyn.

Putin said Russia would shoot down F-16 aircraft if they are used from third-country airfields to target Russia.And yet, Ukraine is still discouraged from striking legitimate military targets on Russian territory - to protect ourselves. pic.twitter.com/Ys2L5ckKnM— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 28, 2024

