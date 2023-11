Putin naprawdę nie żyje? Polityk mówił o nim w czasie przeszłym. "Żałobna przemowa"

Prezydent ostrzega przed wojennym planem Putina. On liczy na jedną rzecz

Putin nie żyje? Takie plotki krążą po świecie od paru tygodni. Pojawiły się najpierw na tajemniczym kanale w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za byłych agentów rosyjskich służb. Przypomnijmy - profil ten ogłosił, że 26 października Władimir Putin zmarł z przyczyn naturalnych, wcześniej cierpiąc na nowotwór i doznając ataku serca. Według doniesień General SVR Putina zastępuje jego sobowtór, a w Rosji de facto pociąga za sznurki Nikołaj Patruszew, szef służb. Nie wiadomo, czy profil ten to dzieło rosyjskich służb, jakiegoś żartownisia, innych służb, czy też może źródło prawdziwych przecieków z Kremla. Teraz pogłoski o rzekomej śmierci Władimira Putina szaleją! Wszystko przez dziwaczne wystąpienie Nikołaja Patruszewa szefa rosyjskich służb. Nikołaj Patruszew ubrany jak na pogrzeb wygłosił zastanawiającą przemowę podczas spotkania towarzystwa oświatowego "Wiedza". Gdy przemawiał, w tle na ekranie przewijały się zdjęcia Putina. Wyglądało to jak wspomnienia wygłaszane przed pochówkiem! A słowa Patruszewa bynajmniej nie rozwiały wątpliwości. Szef służb zaczął opiewać "życie i dzieło" dyktatora, mówiąc o nim... w czasie przeszłym.

Patruszew o Putinie: "Wierzył w ludzi i niezawodność ich wsparcia, zdawał sobie sprawę i świadomie brał na siebie całą odpowiedzialność za zbawienie Ojczyzny”

„Zmęczone szalonymi latami 90. społeczeństwo [rosyjskie] czekało na rozwiązanie problemów społecznych i gospodarczych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Wymagało to przywódcy, który potrafiłby postawić dobro ludności na pierwszym miejscu, wykazywać najwyższe zalety osobiste i organizacyjne, wolę i poświęcenie. Takim przywódcą był Putin, który najpierw był premierem, następnie został wybrany na prezydenta i zgodnie z konstytucją został przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Rosji. Znał szczegółowo stan rzeczy w kraju, miał jasny program działania, widział cel, wyobrażał sobie zadania, które należy rozwiązać, aby go osiągnąć, kolejność kroków, a także niezbędne siły, środki i zasoby. (...) Wierzył w ludzi i niezawodność ich wsparcia, zdawał sobie sprawę i świadomie brał na siebie całą odpowiedzialność za zbawienie Ojczyzny” - rozpływał się w zachwytach Patruszew, mówiąc o Putinie jak o zmarłym. „Czy nabożeństwo żałobne się rozpoczęło? Czy na tronie zasiada „Wasiljewicz”? Czy przepowiednie Walerego Sołowieja się sprawdziły?” - komentuje przemowę opozycyjny polityk Giennadij Gudkow i dawny oficer służb. Nawiązał w ten sposób do wypowiedzi znanego politologa Sołowieja, który jako jedyny potwierdził, że Putin zmarł 26 października.

PUTIN REALLY IS KAPUT??📌 Nikolai Patrushev, Head of 🇷🇺 National Security Council, dressed in all black, gave a speech on the great leadership & virtues of Putin.❗️ HOWEVER, Patrushev spoke IN THE PAST TENSE as photos of Putin went on the screen in an event eerily similar to… pic.twitter.com/WrSrySs7Zp— Jason Jay Smart (@officejjsmart) November 12, 2023

