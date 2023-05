Putin oglądał Eurowizję? Zbombardował miasto kandydatów Ukrainy podczas ich występu!

Gdy reprezentanci Ukrainy wychodzili na scenę podczas Eurowizji, Putin zaczął bombardować ich miasto! Rakiety spadły na Tarnopol

Konkurs piosenki Eurowizji 2023 odbywał się w tym roku w cieniu wojny na Ukrainie. Nie mogło zabraknąć gestów wspierających kraj zaatakowany przez Władimira Putina ani reprezentantów tego państwa. To Ukraina miała być gospodarzem tegorocznego finału Eurowizji, ponieważ jej reprezentanci zwyciężyli podczas ostatniego finału, jednak z oczywistych względów finał nie mógł odbyć się w kraju, gdzie toczy się wojna. Dlatego ostatecznie przeniesiono koncert finałowy do Liverpoolu w Wielkiej Brytanii, która zajęła wówczas drugie miejsce. Ukrainę reprezentował w tym roku zespół Tvorchi, grający muzykę elektroniczną. Panowie zagrali utwór "Heart of Steel". Dokładnie wtedy, gdy wychodzili na scenę, Putin znów zaatakował Ukrainę. Rakiety spadły na Tarnopol, w którym mieszkają członkowie zespołu Tvorchi. Tarnopol znajduje się na zachodzie Ukrainy i nie jest głównym celem ataków rosyjskich. Najwyraźniej Rosja chciała w ten sposób znowu podjąć próbę zastraszenia Ukrainy.

Wyniki Eurowizji 2023. Które miejsce zajęła Polska, a które Ukraina? Kto wygrał Eurowizję 2023?

Tvorchi ostatecznie zajęli szóste miejsce podczas finału Eurowizji 2023. Finał wygrała reprezentantka Szwecji Lorreen z piosenką "Tattoo". Loreen dostała aż 583 punkty. Drugie miejsce zajął faworyt konkursu, Käärijä z Finlandii z utworem "Cha Cha Cha". Na kolejnych miejscach znaleźli się reprezentanci Izraela, Włoch, Norwegii i Ukrainy. Blanka, która reprezentowała Polskę, zajęła 19. miejsce na 26 możliwych.

🇺🇦Ukrainian musical band #TVORCHI performed at #Eurovision with the song “Heart of Steel”These guys are from #Ternopil. Russia launched missiles into this city shortly before the performance pic.twitter.com/1hJDMAedJS— KyivPost (@KyivPost) May 13, 2023

