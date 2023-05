Putin rozkręca pralki, żeby robić z nich broń?! Eksperci ujawniają

Rosjanie rozkręcają pralki, żeby mieć z czego robić uzbrojenie na wojnę na Ukrainie? Brytyjski think tank ujawnia

Stan rosyjskiej armii jest fatalny i nie udało się tego ukryć nawet podczas parady - takie komentarze nie milkną po obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Zaprezentowano tam dosłownie jeden czołg... W dodatku pochodzący czasów II wojny światowej. Teraz okazuje się, że w armii Władimira Putina z powodu wojny na Ukrainie i sankcji dzieje się naprawdę fatalnie, przynajmniej jeśli wierzyć doniesieniom Trevora Taylora z brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI). Cytowany przez portal Sky News analityk ujawnia, że do produkcji broni, przykładowo czołgów, Rosjanie muszą już używać komponentów z porozkręcanych pralek. Z powodu sankcji brakuje części dla przemysłu zbrojeniowego.

"Wiemy, że wyjmują czipy z pralek, by używać ich do produkcji broni"

"Jest wiele dowodów na to, że rosyjski przemysł, który w latach 90. uzyskał dostęp do zachodniej technologii, naprawdę cierpi z powodu sankcji. Wiemy, że wyjmują czipy z pralek, by używać ich do produkcji broni, a to świadczy o wielkich kłopotach" - powiedział Trevor Taylor. Obchody Dnia Zwycięstwa były wyjątkowo skromne, w wielu rosyjskich miastach po prostu je odwołano, uzasadniając to względami bezpieczeństwa po rzekomym ataku dronów na Kreml.

Now I know why they stole so many washing machines ! 🤣😂🤣😂🤣😂'In quite a bit of difficulty': Evidence Russia resorting to using washing machine parts for weapons, says expert https://t.co/qUoIzDTG0M— Ben 🇬🇧🇺🇦 (@BenBric38586760) May 9, 2023

Putin Stirs Worry That Russia Is Stripping Home-Appliance Imports for Arms https://t.co/4mAcqnjJxA pic.twitter.com/hnK5D9RTmZ— PortableTrades.com (@PortableTrades) October 29, 2022

