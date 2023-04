i Autor: AP Putin

Wojna na Ukrainie

Putin ogłosi ostateczny wynik wojny na Ukrainie?! To może zaskoczyć

Zofia Dąbrowska | PAP 13:20

Co zrobi Władimir Putin w związku z wojną na Ukrainie? Na froncie panuje nadal patowa sytuacja, a plotki o chorobach rosyjskiego dyktatora i wojnie o wpływy na Kremlu narastają... Sławny historyk Timothy Snyder uważa, że Władimir Putin już niebawem może ogłosić rezultat wojny na Ukrainie. Co powie dyktator? To może zaskakiwać.