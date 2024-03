i Autor: MIKHAIL METZEL, SPUTNIK, KREMLIN POOL PHOTO VIA AP

Wojna na Ukrainie

Putin otwiera nowy front w Europie! "Płomienie konfliktu"

Zofia Dąbrowska | PAP 6:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Rosja chce wywołać konflikt i chaos w jeszcze jednym miejscu w Europie - ostrzegają w tekście na łamach "Wall Street Journal" eksperci Foundation for Defense of Democracies (FDD). Według analityków Władimir Putin nie musi wystrzelić ani jednego pocisku, by otworzyć nowy front w naszej części świata. Wystarczy, że w białych rękawiczkach posłuży się cudzymi wewnętrznymi tarciami.