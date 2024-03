Rosja szykuje się na wojnę z NATO? Amerykańscy analitycy ujawniają znaki

ISW: W Rosji mają miejsce "przygotowania do potencjalnego konfliktu z NATO na dużą skalę”

"Rosja może wkrótce mieć taki potencjał militarny, by być w stanie zaatakować NATO już w 2026-27 roku" - tak niedawno powiedział w wywiadzie dla CNBC prezydent Andrzej Duda. Spekulacje wokół tego, czy Władimir Putin może poważyć się na otwartą wojnę z Sojuszem Północnoatlantyckim, nie mają końca. Głos zabrali teraz także analitycy z amerykańskiego Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Ich zdaniem Rosja faktycznie przygotowuje się do wojny z NATO, ale sformułowali swoje wnioski w taki sposób, że nie wynika z nich, iż Putin ma zamiar zaatakować, ale że bierze pod uwagę taki konflikt i się na niego szykuje. Tak, jak my również szykujemy się na taką ewentualność, na przykład zwiększając wydatki na obronność. Analitycy zdają się nie przesądzać, czy można mówić o rosyjskich planach, czy o samych przygotowaniach na wszelki wypadek.

"Przygotowania do potencjalnego przyszłego konfliktu z NATO, a nie tylko do długotrwałej wojny z Ukrainą”

„Próby stworzenia warunków dla ustabilizowania rosyjskiej gospodarki i finansów najprawdopodobniej są elementem rosyjskich finansowych i wewnętrznych przygotowań do potencjalnego przyszłego konfliktu z NATO, a nie tylko do długotrwałej wojny z Ukrainą” – pisze ISW w najnowszym raporcie. „Rosyjska armia kontynuuje reformy strukturalne, by wspierać wojnę na Ukrainie przy jednoczesnym rozwijaniu zdolności konwencjonalnych w długim terminie w ramach przygotowań do potencjalnego konfliktu z NATO na dużą skalę” – dodają analitycy.

Sonda Czy Polska podjeła dobrą decyzję wstępując do NATO? Tak Nie Nie mam zdania

⚡️ISW: Economic, military indicators suggest Russia is preparing for large-scale war with NATO. Putin's emphasis on growing Russia's economic and military capabilities indicates that Russia is gearing up for conflict beyond "a protracted war in Ukraine."https://t.co/Crnn7Nb6nj— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 21, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już przy trzecim pytaniu stracisz szansę na komplet! Pytanie 1 z 10 Najwięcej Oscarów na tegorocznej gali zgarnął film Christophera Nolana "Oppenheimer". Ile statuetek otrzymał? 6 7 8 Dalej