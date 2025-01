Putin planuje to na maj 2025 roku. "Udział weźmie 19 państw"

Władimir Putin planuje wielkie wydarzenie na 80. obchody Dnia Zwycięstwa. Do Rosji zjadą przedstawiciele 19 państw

Każdego roku 9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa. Rosjanie świętują wygraną w II wojnie światowej, nazywanej w Rosji Wielką Wojną Ojczyźnianą. Tam symbole ZSRR są czczone i szanowane, a Stalina nie wolno uważać za zbrodniarza równego Hitlerowi. Jeszcze przed południem w wielu miejscach Rosji rozpoczną się 9 maja wielkie parady wojskowe, mające uczcić rocznicę zwycięstwa Związku Radzieckiego nad niemiecką III Rzeszą - w tym roku okrągłą, osiemdziesiątą. Największa z parad odbędzie się oczywiście w Moskwie. Przypomnijmy, że Władimir Putin od lutego 2022 roku twierdzi, że wojna na Ukrainie to kontynuacja walki z nazistami i że Rosja ma misję dziejową do spełnienia. Bez wątpienia parada będzie dla dyktatora okazją do demonstracji siły i pokazania, że zwycięstwo nastąpi jeszcze raz. A okrągła rocznica sprawiła, że Władimir Putin ma według rządowych mediów wielkie plany. Jak podaje m.in. TASS, Władimir Putin chce, by w obchodach Dnia Zwycięstwa wzięły udział nie tylko rosyjskie wojska, ale i "19 przyjaznych państw".

„Do udziału w paradzie na Placu Czerwonym zaproszono jednostki wojskowe z 19 zaprzyjaźnionych państw"

Rosyjski dyktator chce w ten sposób pokazać, że wcale nie jest izolowany na świecie z powodu wojny na Ukrainie. O zaproszeniu dla "co najmniej" 19-tu krajów na obchody rocznicy 9 maja 1945 roku poinformował minister obrony Rosji Andriej Biełousow. „Do udziału w paradzie na Placu Czerwonym zaproszono jednostki wojskowe z 19 zaprzyjaźnionych państw, z których 10 potwierdziło już swój udział. W tym siedem krajów byłego ZSRR” — powiedział na spotkaniu komitetu organizacyjnego Zwycięstwa. Trudno znaleźć w sieci pełną listę tych państw, ale można się domyślić, że będzie wśród nich Białoruś czy Iran. Ciekawe, czy przybędą Chiny? Na pewno potwierdzono udział kilkudziesięciu północnokoreańskich żołnierzy. Kim Dzong Un wysłał swoje oddziały, by pomagać Putinowi w walkach z Ukrainą w rosyjskim obwodzie kurskim.

Sonda Czy Putin użyje broni jądrowej na Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

🇰🇵 North Korean soldiers are set to participate in Russia’s Victory Day parade in Moscow. https://t.co/qjNBIInzoN— UNITED24 Media (@United24media) January 16, 2025

QUIZ. Pierwszy poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej w 2025! Zacznij z fasonem i zdobądź 8/10! Pytanie 1 z 10 "Zostawcie to Polakom. Dla nich nie ma nic niemożliwego" - który z poniższych miał tak nas komplementować? Napoleon Bonaparte Winston Churchill Ronald Reagan Następne pytanie