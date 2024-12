Putin potajemnie przejmuje media w tym kraju. Ludzie zauważyli jedną rzecz

Radio Wolna Europa: Już większość mediów w Serbii pokazuje w pozytywnym świetle Władimira Putina

Media w Serbii stają się coraz bardziej prorosyjskie, jednostronne i pokazujące w pozytywnym świetle Władimira Putina - twierdzą dziennikarze bałkańskiej redakcji Radia Wolna Europa. Rosyjski dyktator sączy propagandę i przejmuje rząd dusz - alarmuje RFE. Według tego źródła już większość stacji telewizyjnych w Serbii jest otwarcie prorosyjskich. Nie brakuje cytatów z reżimowych mediów, w kraju działa też Russia Today, której z Moskwy szefuje jedna z najbardziej znanych rosyjskich propagandystek Margarita Simonian. Tym sposobem ludzie po włączeniu telewizora stykają się ze światem, w którym zgodnie z kremlowską narracją dobra Rosja wojuje ze złym kijowskim reżimem i zgniłym Zachodem, który odszedł od jedynie słusznych wartości. Takie treści sączą się też z internetu, a w mediach społecznościowych nie sposób ich nie dostrzec. Putin prezentowany jest jako strażnik konserwatywnego ładu i tradycyjnej rodziny oraz gwarant pokoju, a spora część ludzi niestety to kupuje. W marcu tego roku aż 46 proc. Serbów podczas badania opinii publicznej wskazało Rosję jako swojego głównego sojusznika. "Serbia to jedyny kraj na Bałkanach, w którym sprawnie działają rosyjskie media państwowe m. in. RT, które uruchomiono w tym kraju w listopadzie 2022 roku, czyli osiem miesięcy po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę" - podało RWE.

Serbia jest antyrosyjska czy prorosyjska? Władze lawirują, ale potępiły wojnę na Ukrainie

Czy Serbia już jest przyczółkiem Putina? Państwo to lawiruje między potępieniem dla wojny na Ukrainie a podtrzymywaniem relacji z Rosją, co ma związek z zależnością od rosyjskiego gazu. Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić potępił inwazję, a ostatnio nawet odrzucił zaproszenie Putina na szczyt państw BRICS, tłumacząc się innymi zobowiązaniami międzynarodowymi. Wymiana handlowa między Belgradem a Moskwą zmniejsza się, zamiast rozkwitać. Z drugiej strony Vuczić niedawno po raz pierwszy od wybuchu wojny rozmawiał telefonicznie z rosyjskim dyktatorem i określił tę rozmowę "od dawna znających się przyjaciół". Wcześniej od wybuchu wojny kontakty z Moskwą utrzymywano jedynie poprzez ministrów. Serbia odmawia też nałożenia na Rosję sankcji. Państwo to od kilkunastu lat posiada status kandydata do UE.

Sonda Czy znasz kogoś, kto popiera działania Putina? Tak Nie

Thousands of pro-Russia Serbs march in Belgrade https://t.co/idYCjIR2ao pic.twitter.com/oLCJZD4Fbu— BBC News (World) (@BBCWorld) March 5, 2022

Serbian lawmakers have begun deliberating a bill submitted to parliament that would establish a "foreign agents" registry, a move that may alienate Serbia from its EU ambitions. https://t.co/pL91F94fDq— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) December 4, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Jaki to kraj? Podajemy nazwy miast! Pytanie 1 z 10 Ratyzbona, Stuttgart, Norymberga Niemcy Austria Holandia Następne pytanie