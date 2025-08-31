Putin przybył do Chin! "Będzie tam do środy"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-08-31 7:56

Władimir Putin dziś, 31 sierpnia rano wylądował w Chinach. Prezydent Rosji weźmie udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO). To czterodniowa wizyta, Putin wróci do Rosji dopiero w środę. Postawa Chin wobec wojny na Ukrainie od początku konfliktu jest niejednoznaczna. Z jednej strony Chiny podkreślają, że chcą pokoju, z drugiej, że Rosja to partner i przyjaciel.

Putin

i

Autor: Vladimir SMIRNOV/AFP/ East News

Władimir Putin przybył do Chin na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Władimir Putin dziś, w niedzielę 31 sierpnia, wylądował w chińskim Tianjin. W sieci pojawiły się zdjęcia prezydenta Rosji wychodzącego z samolotu i witanego przez chińską delegację. Putin weźmie udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO). To czterodniowa wizyta, rosyjski prezydent wróci do Rosji dopiero w środę. Putin został powitany na lotnisku z honorami. Mógł liczyć nie tylko na obecność wysokich rangą chińskich urzędników, ale i na czerwony dywan rozwinięty już na lotnisku, podobnie jak podczas wizyty Putina u Donalda Trumpa na Alasce. Jak podkreśliła państwowa telewizja CCTV, stosunki między Moskwą a Pekinem są dziś „najlepsze w historii – stabilne, dojrzałe i strategicznie najważniejsze spośród relacji głównych państw”.

ZOBACZ TEŻ: Co siedzi w głowie Putina? Ambasador wylicza, nie owijał w bawełnę

Największe spotkanie SCO od 2001 roku. Manifestacja „Globalnego Południa” 

Gospodarzem dwudniowego szczytu będzie Xi Jinping, który przyjmie około 20 światowych liderów, w tym premiera Indii Narendrę Modiego. To największe zgromadzenie SCO od momentu powstania organizacji w 2001 roku. Początkowo skoncentrowana na kwestiach bezpieczeństwa i walki z terroryzmem, SCO stopniowo rozszerzała działalność o współpracę gospodarczą i militarną. Obecnie liczy 10 stałych członków oraz 16 państw o statusie obserwatora lub partnera dialogu. W przeddzień wizyty w Chinach Putin ostro skrytykował restrykcje Zachodu w rozmowie z agencją Xinhua. Oświadczył, że Moskwa i Pekin wspólnie sprzeciwiają się „dyskryminacyjnym sankcjom” w handlu światowym. W Tianjinie spodziewana jest obecność przywódców z Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Chiny chcą zaprezentować to spotkanie jako manifestację jedności „Globalnego Południa” – krajów, które mają stanowić przeciwwagę dla Zachodu.

Super Express Google News
Sonda
Czy Chiny odważą się zaatakować Tajwan?
CHINY BEZ CENZURY. AMBICJE, WYNALAZKI I KULTURA KTÓRA ZDOMINUJE ŚWIAT
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CHINY
WŁADIMIR PUTIN