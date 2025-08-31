Putin przybył do Chin! "Będzie tam do środy"

Władimir Putin przybył do Chin na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Władimir Putin dziś, w niedzielę 31 sierpnia, wylądował w chińskim Tianjin. W sieci pojawiły się zdjęcia prezydenta Rosji wychodzącego z samolotu i witanego przez chińską delegację. Putin weźmie udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO). To czterodniowa wizyta, rosyjski prezydent wróci do Rosji dopiero w środę. Putin został powitany na lotnisku z honorami. Mógł liczyć nie tylko na obecność wysokich rangą chińskich urzędników, ale i na czerwony dywan rozwinięty już na lotnisku, podobnie jak podczas wizyty Putina u Donalda Trumpa na Alasce. Jak podkreśliła państwowa telewizja CCTV, stosunki między Moskwą a Pekinem są dziś „najlepsze w historii – stabilne, dojrzałe i strategicznie najważniejsze spośród relacji głównych państw”.

ZOBACZ TEŻ: Co siedzi w głowie Putina? Ambasador wylicza, nie owijał w bawełnę

Największe spotkanie SCO od 2001 roku. Manifestacja „Globalnego Południa”

Gospodarzem dwudniowego szczytu będzie Xi Jinping, który przyjmie około 20 światowych liderów, w tym premiera Indii Narendrę Modiego. To największe zgromadzenie SCO od momentu powstania organizacji w 2001 roku. Początkowo skoncentrowana na kwestiach bezpieczeństwa i walki z terroryzmem, SCO stopniowo rozszerzała działalność o współpracę gospodarczą i militarną. Obecnie liczy 10 stałych członków oraz 16 państw o statusie obserwatora lub partnera dialogu. W przeddzień wizyty w Chinach Putin ostro skrytykował restrykcje Zachodu w rozmowie z agencją Xinhua. Oświadczył, że Moskwa i Pekin wspólnie sprzeciwiają się „dyskryminacyjnym sankcjom” w handlu światowym. W Tianjinie spodziewana jest obecność przywódców z Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Chiny chcą zaprezentować to spotkanie jako manifestację jedności „Globalnego Południa” – krajów, które mają stanowić przeciwwagę dla Zachodu.

Sonda Czy Chiny odważą się zaatakować Tajwan? Tak Nie Nie mam zdania

JUST IN: 🇷🇺🇨🇳 Russian President Putin arrives in China. pic.twitter.com/zHIbuorfMx— BRICS News (@BRICSinfo) August 31, 2025