Co siedzi w głowie Putina? Ambasador wylicza, nie owijał w bawełnę

Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker: Putin jest chory, skrzywiony i nielogiczny, ale...

Każdy chciałby wiedzieć, co tak naprawdę myśli Władimir Putin i czy faktycznie rozważa wojnę z NATO, jak twierdzą niektórzy zachodni i ukraińscy politycy. Co siedzi w głowie rosyjskiego prezydenta? Teraz mówił o tym amerykański dyplomata Matthew Whitaker. Ambasador USA przy NATO w rozmowie z amerykańską telewizją Newsmax TV nie owijał w bawełnę, mówiąc o tym, co może dziać się w umyśle Putina. „Nie sposób zrozumieć Władimira Putina, ponieważ jest on chory i skrzywiony, a prawdopodobnie także nielogiczny. Ale domyślam się, że nie chce stawić czoła najpotężniejszej armii świata, czyli Stanom Zjednoczonym Ameryki” – powiedział Whitaker.

ZOBACZ TEŻ: Wymyślił, jak skończyć wojnę na Ukrainie. Ma rację?

Już jutro, 6 sierpnia ambasador USA Steve Witkoff ma odwiedzić Moskwę. Znów nie będzie żadnych efektów?

„[Putin] wie, że jego jedynym źródłem dochodu, w dużej mierze, jest obecnie eksport ropy naftowej i gazu. A jeśli Stany Zjednoczone, jak chce prezydent Trump, nałożą na nie sankcje, znaczące, mające wpływ na efekt tych działań cła na [rosyjski] eksport ropy naftowej i gazu do Indii, Chin i Brazylii – to będzie to znaczący krok” – powiedział też Matthew Whitaker. Tymczasem już jutro, 6 sierpnia ambasador USA Steve Witkoff ma odwiedzić Moskwę. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że bezpośrednie rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi są „ważne, istotne i pomocne”. Póki co jednak próby negocjacji pokojowych nie przyniosły żadnych rezultatów, strona ukraińska i rosyjska nadal nie mogą dojść do porozumienia. Nie pomaga fakt, iż Rosja ostatnio odnosiła pewne sukcesy na froncie. Wojna na Ukrainie trwa już czwarty rok i niestety zamiast się kończyć, tylko przybiera na sile. Wojska Władimira Putina wysyłają nad miasta, zwłaszcza Kijów, coraz więcej dronów. Niedawno prezydent USA groził Putinowi nowymi cłami i sankcjami, jeśli w ciągu kilku dni nie podpisze porozumienia w sprawie konfliktu. Ale Rosja zdaje się kompletnie nic sobie z tego nie robić.

Sonda Czy naciski Trumpa i groźby ceł sprawią, że Putin skończy wojnę na Ukrainie? Tak Nie

Watching photos of my dear Kyiv bleeding again, and I just can't wrap my head around it. What went so wrong? Why is the terrorist state russia allowed to casually erase entire apartment blocks? How do people still believe that this cancer won't spread further if isn't defeated? pic.twitter.com/ZrcZxU0q2L— Olena Halushka (@OlenaHalushka) July 31, 2025

QUIZ. Tych polskich słów nie zna byle kto! Wyjdziesz zwycięsko z tej próby? Pytanie 1 z 10 Prolongata to... przedłużenie rodzaj bramy odrzucenie Następne pytanie