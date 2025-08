Wymyślił, jak skończyć wojnę na Ukrainie. Ma rację?

Szef gabinetu prezydenta Ukrainy: żeby skończyć wojnę na Ukrainie, trzeba odciąć Putinowi źródła finansowania. Oto one

Wojna na Ukrainie trwa już czwarty rok i niestety zamiast się kończyć, tylko przybiera na sile. Wojska Władimira Putina wysyłają nad miasta, zwłaszcza Kijów, coraz więcej dronów. Nadal giną ludzie, a negocjacje pokojowe z udziałem Donalda Trumpa nie przyniosły żadnych efektów. Niedawno prezydent USA groził Putinowi nowymi cłami i sankcjami, jeśli w ciągu kilku dni nie podpisze porozumienia w sprawie konfliktu. Ale Rosja zdaje się kompletnie nic sobie z tego nie robić. Co powinno się zrobić, żeby wreszcie zakończyć wojnę na Ukrainie? Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak na łamach "Washington Post" podaje swój przepis na pokój i nie chodzi o to, żeby wysyłać jeszcze więcej uzbrojenia na Ukrainę. Według Jermaka sposób na Putina musi obejmować odcięcie źródeł, z których finansuje on swoją machinę wojenną. A tych jest kilka.

ZOBACZ TEŻ: "W tym sensie cała Ukraina jest nasza". Nowe przemówienie Putina

Nałożenie sankcji na Roskosmos i Rosatom, wykluczenie z systemu łączności bankowej SWIFT Gazprombanku

"Aby jednak naprawdę zmienić trajektorię wojny, konieczne jest zaostrzenie istniejących sankcji. Mamy konkretne pomysły, jak to zrobić" - pisze na łamach "Washington Post" Andrij Jermak. Jego zdaniem na celowniku powinny znaleźć się Rosatom, rosyjska państwowa agencja nuklearna, i Roskosmos, rosyjska agencja kosmiczna, wspierające rozwój broni jądrowej i dostarczające danych satelitarnych. Należy objąć je sankcjami i zakazem współpracy, także akademickiej. Druga kwestia to Gazprombank, który pozostaje podłączony do systemu SWIFT. Trzecia - sankcje nakładane na podmioty w państwach trzecich, które finansują wojnę, pośrednicząc w imporcie do Rosji np mikroprocesorów. Czwarta - nałożenie sankcji na rosyjskie porty wykorzystywane do eksportu ropy i rozpracowanie operatorów "flot cieni" tajnych tankowców używanych do tych celów. Jermak chwali także decyzję Trumpa o podniesieniu ceł na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy. "Narzędzia do powstrzymania Rosji istnieją. Potrzebna jest jednak wola polityczna, by użyć ich precyzyjnie i skutecznie" - pisze szef gabinetu Zełenskiego.

Sonda Czy wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku? Tak Nie Nie mam zdania

🚨 Big hopes for peace! Ukraine’s Yermak says by week’s end, the world might have a chance to end Putin’s war. Grateful for global support—peace could be within reach. 🌍✌️ #Ukraine #Peace #StopWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/yIQ0jeXWBe— ceanpolitics (@ceanglobal) August 4, 2025

QUIZ. Tych polskich słów nie zna byle kto! Wyjdziesz zwycięsko z tej próby? Pytanie 1 z 10 Prolongata to... przedłużenie rodzaj bramy odrzucenie Następne pytanie

AI w wojsku. Do czego jest używana? Jak wygląda wojna w cyberprzestrzeni? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.