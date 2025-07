Jesienią wielki atak Putina? "Dwa tysiace dronów"

ISW: Rosja wciąż zwiększa produkcję dronów typu Szahed, wy wypuszczać 2000 dronów w ciągu jednej nocy

Wojna na Ukrainie miała się skończyć, a tymczasem nic na to nie wskazuje. Wręcz przeciwnie - od paru miesięcy siły rosyjskie atakują coraz bardziej intensywnie, padają rekordy dronów wypuszczonych nad ukraińskie miasta, zwłaszcza Kijów. To już są setki bezzałogowców. W trakcie największego jak dotąd rosyjskiego jednorazowego uderzenia Rosjanie wystrzelili 728 dronów, było to w nocy z 8 na 9 lipca. Obronie przed tym wszystkim nie sprzyjało zamieszanie wokół dostaw pocisków do obrony powietrznej przez Stany Zjednoczone. A teraz Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia, że będzie jeszcze gorzej. Powołując się na niemieckich urzędników, Amerykanie stwierdzają, że na szeroko zakrojone plany Władimira Putina wskazuje rosnąca produkcja pochodzących z Iranu dronów typu Shahed.

"Rosja może być w stanie wystrzelić do 2000 dronów w ciągu jednej nocy do listopada 2025 roku"

"Niemieccy i ukraińscy urzędnicy ocenili, że Rosja nadal rozszerza produkcję dronów typu Szahed, aby móc przeprowadzać jeszcze większe ataki dronów dalekiego zasięgu, obejmujące nawet 2000 dronów w ciągu jednej nocy" - pisze ISW, cytując szefa Sztabu Planowania i Dowodzenia niemieckiego Ministerstwa Obrony, generała dywizji Christiana Freudinga. "ISW szacuje, że Rosja może być w stanie wystrzelić do 2000 dronów w ciągu jednej nocy do listopada 2025 roku, jeśli obecny trend wzrostowy w użyciu dronów się utrzyma" - czytamy w raporcie na platformie X. Jak zaznaczają analitycy, prognoza ta może się zmienić, jeśli miesięczne tempo wzrostu rosyjskiego użycia dronów wzrośnie lub spadnie.

MORE: German and Ukrainian officials assessed that Russia continues to expand its production of Shahed-type drones in order to launch even larger long-range drone strike packages that include up to 2,000 drones in a single night.The head of the German Ministry of Defense's… https://t.co/OrF0X0O2hS— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) July 21, 2025

